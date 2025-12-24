Чи стануть яйця "золотими" перед святами? Економіст дав прогноз, що буде з цінами далі

Українські господині перед святами багато печуть, тому яєць купують більше

Ціни на яйця в Україні у грудні цього року б'ють рекорди, але традиційний стрибок вартості перед зимовими святами буде незначним. На це є кілька причин.

Що треба знати:

Головний фактор здорожчання яєць не перебої з електрикою, а ціни на комбікорм

Є три головні причини, чому в Україні зараз немає суттєвого зростання цін на цей продукт перед святами

Після Різдва та Нового року яйця можуть навіть здешевшати

Про це "Телеграфу" розповіли виробники птахівничої продукції та економісти: Як зміняться ціни на яйця перед Новим роком (інфографіка)

На думку експертів, ціни на цей продукт перед святами дещо збільшаться, проте зростання буде не більш як на 10% від поточної вартості. Зазвичай попит на яйця перед святами зростає, адже вони йдуть у випічку та в інші святкові страви.

Дійсно, у зв'язку з ростом попиту, перед новорічними святами яйце піде вверх. Максимум на 10%. Тобто це плюс 6-7 гривень до ціни, яка є сьогодні, — прогнозує член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин

Яйця потрібні для приготування святкової випічки

Що буде з цінами на яйця після свят

Експерт впевнений, що після Різдва та Нового року вартість яєць повернеться до попереднього рівня. Щобільше, ціна може стати навіть нижчою.

Після свят воно вщухне, я думаю, що навіть відкотиться, – прогнозує Пендзин

Чому яйця перед святами подорожчають незначно

Є три головні причини, чому яйця не продемонструють різкого цінового стрибка напередодні свят. Перша — в Україні стало менше споживачів, а отже й попиту.

Крім того, люди не купують багато яєць, бо через тривалі відключення світла вони можуть зіпсуватися. Це ще одна причина відсутності ажіотажу, який підтягнув би ціни вгору.

Як можна запасатися, якщо відключення світла тривають до 17 годин на добу? Коли не можна довготривало зберігати продукти в холодильнику?, — пояснив виконавчий директор Асоціації птахівників України Сергій Карпенко

Він назвав і третій фактор — низька купівельна спроможність населення. В цих умовах будь-яке підвищення цін призводить до того, що люди купують менше.

Заступник комерційного директора компанії "Агро-Рось" Наталія Сайківська зазначила, що збільшений попит на яйце перед зимовими святами в Україні не спостерігається вже третій рік. Адже люди не запасаються, як раніше, через проблеми зі зберіганням в умовах перебоїв з електрикою.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує накрити різдвяний стіл. Які продукти найбільше вдарять по гаманцю.