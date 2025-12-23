Цукерки дешевші на третину: де можна купити солодощі по акції
Серед товарів можна знайти солодощі від Millennium
Перед святами українці активно шукають вигідні пропозиції на продукти. В одній із великих мереж з’явилися помітні знижки на шоколад, десерти та інші святкові ласощі.
В "АТБ" є товари, які дешевші на -38%. "Телеграф" детальніше написав про усі акційні солодощі до святкового столу.
Наприклад, на шоколад від ТМ "Millennium" знижка складає мінімум 38%:
- "Корзинка Асорті" (220 г) – 136,90 грн замість 220,90 грн;
- "Elegant" молочний шоколад (285 г) – 161,90 грн замість 263,90 грн;
- "Riviera" (250 г) – 147,90 грн замість 240,40 грн.
На "Любімов" також діють значні знижки:
- Молочний шоколад (125 г) – 72,90 грн замість 117,60 грн;
- "Truff" мигдаль у молочному шоколаді (100 г) – 64,50 грн замість 104,80 грн;
- "Angel`s kiss" (140 г) – 107,90 грн замість 175,90 грн.
На вафельні кульки, десерт "Бонжур", шоколадні "Shooters" з бренді-лікером та "Вишня" з лікером діє знижка 35%.
Також є акції на інші цукерки:
- "Асорті з начинками" 250 г від ТМ "День у День" – 92,90 грн замість 132,90 грн (-30%);
- Шоколадні цукерки з горіховим праліне та цілим лісовим горіхом (205 г) та "Пташине молоко" (240 г) – 114,90 грн замість 163,90 грн
Акція триватиме з 17 грудня 2025 по 1 січня 2026 року.
