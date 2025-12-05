Коли українці святкуватимуть Великдень у 2026 році: називаємо точну дату
Католики Великдень відзначатимуть на тиждень раніше, ніж православні
Великдень – одне з найважливіших церковних свят, що символізує воскресіння Ісуса Христа та перемогу життя над смертю. Його дата змінюється щороку і залежить від місячного циклу та весняного рівнодення.
"Телеграф" вирішив розповісти, коли українці святкуватимуть Великдень у 2026 році. Також ми дізналися, чи ця дата збігається з католицьким Великоднем.
Коли Великдень 2026 в Україні
У 2023 році Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар. І згідно з ним, наступного року Світле Христове Воскресіння українці відзначатимуть у неділю, 12 квітня.
Але важливо пам’ятати, що дата великого свята залежить від місячного циклу, а не від "нового" або "старого" стилю: Великдень відзначають у першу неділю після першої повні, яка настає після весняного рівнодення (умовно 21 березня).
Православні та католики для розрахунку використовують різні пасхалії, тому дати можуть відрізнятись. Але у 2025 році стався рідкісний збіг, оскільки і православні, і католики святкували Світле Христове Воскресіння в один день – 20 квітня.
Щодо 2026 року, католики святкуватимуть Великдень 5 квітня, а парафіяни ПЦУ та УПЦ — 12 квітня, на тиждень пізніше.
