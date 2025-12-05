Коли українці святкуватимуть Великдень у 2026 році: називаємо точну дату

Католики Великдень відзначатимуть на тиждень раніше, ніж православні

Великдень – одне з найважливіших церковних свят, що символізує воскресіння Ісуса Христа та перемогу життя над смертю. Його дата змінюється щороку і залежить від місячного циклу та весняного рівнодення.

"Телеграф" вирішив розповісти, коли українці святкуватимуть Великдень у 2026 році. Також ми дізналися, чи ця дата збігається з католицьким Великоднем.

Коли Великдень 2026 в Україні

У 2023 році Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар. І згідно з ним, наступного року Світле Христове Воскресіння українці відзначатимуть у неділю, 12 квітня.

Але важливо пам’ятати, що дата великого свята залежить від місячного циклу, а не від "нового" або "старого" стилю: Великдень відзначають у першу неділю після першої повні, яка настає після весняного рівнодення (умовно 21 березня).

Православний церковний календар на 2026 рік

Православні та католики для розрахунку використовують різні пасхалії, тому дати можуть відрізнятись. Але у 2025 році стався рідкісний збіг, оскільки і православні, і католики святкували Світле Христове Воскресіння в один день – 20 квітня.

Щодо 2026 року, католики святкуватимуть Великдень 5 квітня, а парафіяни ПЦУ та УПЦ — 12 квітня, на тиждень пізніше.

