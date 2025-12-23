Як виглядали новорічні гірлянди в СРСР і скільки вони коштували (фото)

Електричні прикраси були мрією радянських родин

Сьогодні новорічні гірлянди можна купити на будь-який смак: з музикою, різними кольорами, навіть з проекцією на стіну. А от у радянські часи електричні прикраси для ялинки були справжнім скарбом. Їх берегли, передавали з покоління в покоління, а деякі сім'ї взагалі не могли собі дозволити таку розкіш.

Перші радянські гірлянди з'явилися ще у 1938 році. Вони називалися "ЕГ-1" і були технічним дивом свого часу. Зараз такі раритети продаються на аукціонах за тисячі гривень — колекціонери полюють за ними. "Телеграф" розповість про найпопулярніші моделі гірлянд радянських часів.

Які гірлянди були популярними

Найвідомішою моделлю стала "Малютка" — 20 лампочок потужністю 220 Вт за 5 рублів. Сьогодні колекціонери готові віддати за такий екземпляр кілька тисяч гривень. У середині 80-х з'явилася "Сніжинка", яка теж коштувала 5 рублів.

Гірлянда "Малютка"

Гірлянда "Сніжинка"

Цікавим варіантом була гірлянда "Сюрприз" 1979 року. Вона складалася з 20 світильників у формі свічок із прищіпками, з'єднаних послідовно. Перші ялинкові гірлянди називалися "ЕГ-1" і мали спеціальні кріплення для гілок.

Гірлянда "ЕГ-1"

Рідкісні моделі гірлянд

У 70-х роках популярною була гірлянда "Мішок", яка також коштувала 5 рублів. Особливо виділялася "Райдуга-1", або "Ліхтарики", що випускалася з 1971 по 1992 роки. Її світильники мали незвичну форму ліхтариків.

"Райдуга-1" або "Ліхтарики"

Гірлянда "Кулі. Глобус"

Подільський кабельний завод випускав гірлянду "Кулі. Глобус" з 1951 по 1971 роки. Зразки гірлянд 1955 року зараз продаються на аукціонах за тисячі гривень — вони стали справжніми раритетами.

