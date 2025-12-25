Привітання з Різдвом 25 грудня: барвисті листівки та короткі побажання для соцмереж

Цього святкового дня привітайте рідних та близьких

В Україні за новим церковним календарем Різдво Христове відзначається 25 грудня. Цього дня віруючі ходять на урочисті богослужіння, колядують та вітають одне одного. Якщо немає можливості обмінятися вітаннями особисто, можна побажати миру, щастя та добра у соцмережах.

"Телеграф" підготував добірку листівок, картинок та коротких поздоровлень для соцмереж, щоб ви могли написати близьким.

Вітання та листівки з Різдвом Христовим

Веселого Різдва! Нехай це світле свято принесе у ваш дім затишок, злагоду та щиру радість. Бажаю, щоб серце завжди було зігріте любов'ю близьких.

***

Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай різдвяна зірка освітлює ваш шлях і допомагає у здійсненні найзаповітніших бажань. Миру, добра та благополуччя вашій родині.

Зі святом! Бажаю, щоб у різдвяний вечір трапилося маленьке диво, а в душі запанували гармонія та спокій. Нехай кожен день нового року буде сповнений світлом.

***

З Різдвом! Нехай цей день стане початком нового, щасливого розділу у вашому житті. Міцного здоров’я, удачі та якомога більше приводів для посмішок.

Від щирого серця вітаю з Різдвом! Бажаю, щоб у вашій оселі завжди чувся сміх, а на столі був достаток. Нехай віра в краще ніколи не покидає вас.

***

Світлого Різдва! Бажаю бадьорості духу, невичерпної енергії та тільки добрих звісток. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх негараздів.

Вітаю із цим чудовим святом! Нехай різдвяна магія подарує вам натхнення та сили для нових звершень. Нехай у сім’ї панують розуміння та підтримка.

***

З Різдвом Христовим! Бажаю, щоб ваше життя було таким же яскравим і святковим, як вогні на ялинці. Нехай збуваються навіть найсміливіші мрії.

Світла і тепла вашому дому на Різдво! Нехай свято збере за одним столом найдорожчих людей. Радійте кожному моменту і будьте щасливі.

***

Щасливого та благословенного Різдва! Нехай цей день наповнить ваше серце надією та добротою. Бажаю кохання, яке зігріє навіть у найсильніші морози.

