Поздравления с Рождеством 25 декабря: красочные открытки и короткие пожелания для соцсетей

В этот праздничный день поздравьте родных и близких

В Украине по новому церковному календарю Рождество Христово отмечается 25 декабря. В этот день верующие ходят на торжественные богослужения, колядуют и поздравляют друг друга. Если нет возможности обменяться поздравлениями лично, можно пожелать мира, счастья и добра в соцсетях.

"Телеграф" подготовил подборку открыток, картинок и коротких поздравлений для соцсетей, чтобы вы могли написать близким.

Поздравления и открытки с Рождеством Христовым

Счастливого Рождества! Пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом уют, согласие и искреннюю радость. Желаю, чтобы сердце всегда было согрето любовью близких.

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть рождественская звезда освещает ваш путь и помогает в осуществлении самых заветных желаний. Мира, добра и благополучия вашей семье.

С праздником! Желаю, чтобы в рождественский вечер случилось маленькое чудо, а в душе воцарились гармония и покой. Пусть каждый день нового года будет наполнен светом.

***

С Рождеством! Пусть этот день станет началом новой, счастливой главы в вашей жизни. Крепкого здоровья, удачи и как можно больше поводов для улыбок.

От всей души поздравляю с Рождеством! Желаю, чтобы в вашем доме всегда слышался смех, а на столе было изобилие. Пусть вера в лучшее никогда не покидает вас.

***

Светлого Рождества! Желаю бодрости духа, неисчерпаемой энергии и только добрых вестей. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех невзгод.

Поздравляю с этим чудесным праздником! Пусть рождественская магия подарит вам вдохновение и силы для новых свершений. Пусть в семье царят понимание и поддержка.

***

С Рождеством Христовым! Желаю, чтобы ваша жизнь была такой же яркой и праздничной, как огни на рождественской елке. Пусть сбываются даже самые смелые мечты.

Мира и тепла вашему дому в это Рождество! Пусть праздник соберет за одним столом самых дорогих людей. Радуйтесь каждому моменту и будьте счастливы.

***

Счастливого и благословенного Рождества! Пусть этот день наполнит ваше сердце надеждой и добротой. Желаю любви, которая согреет даже в самые сильные морозы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о колядках для детей на украинском языке. Короткие песенки, которые быстро запоминаются.