З Різдвом! Листівки і привітання на 25 грудня українською мовою

Цього року Різдво знову відзначається за новим календарем

Різдво — тепле сімейне свято, яке несе в собі добро та благодатну енергетику. У цей час рідні збираються разом за святковим столом і прославляють Різдво Христове. Цього року за новим церковним календарем велике свято відзначається 25 грудня.

"Телеграф" підготував святкові привітання та листівки українською мовою, щоб ви могли надіслати близьким у соцмережах та месенджерах.

Вітання та листівки з Різдвом 25 грудня

З Різдвом Христовим! Хай у твоєму домі панує мир та затишок. Бажаю, щоб світло Вифлеємської зірки освітлювало твій шлях усе життя.

***

Вітаю тобі з великим святом Різдва! Нехай народження Христа наповнить твоє серце надією та любов’ю. Хай поруч завжди будуть рідні та близькі люди.

З Різдвом Христовим! Бажаю тобі відчути справжнє диво цього свята. Нехай у твоїй душі звучить тиха колядка, а серце зігрівається теплом.

***

Христос народився! Нехай це світле свято принесе у твій дім радість і спокій. Бажаю здоров’я, добра та багато щасливих моментів у новому році.

Вітаю з Різдвом! Нехай у твоєму житті з’являється все більше світла й тепла. Хай Господь береже тобе і твою родину від усякого лиха.

***

З Різдвом Христовим, любий! Бажаю, щоб цей свято нагадувало нам про найважливіше — любов і милосердя. Хай усе добре множиться у твоєму житті.

Христос Народився! Славімо Його! Нехай Різдво принесе тобі душевний спокій і радість. Бажаю, щоби кожен день був наповнений маленькими дивами.

***

Дорога моя, з Різдвом тебе! Нехай у твоєму серці завжди живе дитяча віра в диво. Хай цей вечір буде теплим, а рік щасливим.

Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай святкова вечеря збирає за столом усіх, кого любиш. Бажаю миру в душі та гармонії в родині.

***

Христос народився! Бажаю тобі відчути всю магію цього свята. Хай любов, надія та доброта супроводжують тебе весь рік.

З Різдвом тобе і твою родину! Нехай у домі лунають колядки, а серця наповнюються теплом. Бажаю здоров’я і багато світлих днів попереду.

***

Вітаю зі світлим Різдвом! Нехай Вифлеємська зірка освітлює твої мрії. Хай усе задумане здійсниться, а душа співає від радості.

З Різдвом Христовим! Бажаю тобі тихої радості й глибокого миру. Нехай це свято нагадує, як важливо бути добрішим один до одного.

***

Христос народився! Хай у твоєму житті буде більше світла і тепла. Бажаю міцного здоров’я, любові та незгасної надії.

Вітаю з Різдвом! Нехай це свято зігріє твою душу і подарує багато щасливих миттєвостей. Хай Господь благословляє тебе і твоїх близьких.

