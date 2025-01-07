Різдво Христове 7 січня: красиві листівки та картинки, щоб привітати рідних зі святом

У цей день відзначається Різдво за старим стилем.

Сьогодні, 7 січня, відзначається Різдво Христове за старим церковним календарем. Незважаючи на перехід Православної церкви України до новоюліанського церковного календаря, деякі українці все ще відзначають Різдво за старим стилем — не 25 грудня, а 7 січня.

Ділитись привітаннями, теплими словами та емоціями з близькими людьми потрібно незалежно від дати свята. Тому можна відправити близьким гарну листівку на Різдво і сьогодні, 7 січня. Побажайте рідним всього найсвітлішого та найрадіснішого на честь свята, нагадайте про сімейну атмосферу, а якщо вийде, сходіть у гості до батьків чи родичів. Адже Різдво – це сімейне свято, незалежно від дати, коли ви його відзначаєте.

"Телеграф" підготував яскраві картинки та барвисті листівки, щоб ви могли відправити їх у месенджерах та соцмережах своїм батькам, дітям, кумам, родичам чи колегам у день свята Різдва Христового.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке церковне свято 7 січня за новим стилем. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні аби не втратити друзів.