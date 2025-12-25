Там стіни вже "пахнуть" шоколадом: як кондитерський магазин "Ведмедик" став символом Харкова

Меблі в цьому магазин зроблені з червоного дерева і стоять там вже 125 років

У самому центрі Харкова працює кондитерський магазин "Ведмедик", який став одним із символів міста. Усередині збереглися старовинні вітрини, люстри та дерев’яні шафи.

Попри роки, магазин продовжує дивувати відвідувачів. "Телеграф" розповів, чому він став відомим і в чому його унікальність.

Кондитерський магазин, відомий кільком поколінням харків'ян

Магазин "Ведмедик" — символ Харкова понад сто років

Перший фірмовий магазин Торгового дому "Жорж Борман" відкрився на Миколаївській площі у 1900 році. Він одразу став популярним серед городян і гостей міста. Інтер’єр в стилі бароко створював майстер М. М. Москаленко: високі стелі з люстрами і ліпниною, дерев’яні шафи з червоного дерева з позолотою та дзеркалами, вітрини з коробками цукерок і макетами "рогів достатку". Увечері вітрини підсвічувалися гасовими або електричними лампами.

Вітрини ввечері підсвічуються

Для реклами випускали кондитерські вироби з серійними етикетками. Серія "Паперові вироби" навчала робити з паперу півників, зайців, білочок та моделі літаків. На етикетках серії "Російські письменники" були портрети Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоєвського, Л. М. Толстого та цитати з їхніх творів. Були також серії шоколаду "Географічний атлас", "Колекція жуків", "Народи Сибіру", "Спорт" та інші. Це сприяло популяризації виробів.

Коробки цукерок у вітринах

Перша державна кондитерська фабрика колишнього товариства "Жорж Борман" була перейменована на фабрику "Жовтень" у 1922 році. Фірмовий магазин отримав таку ж назву. Після війни він працював під назвою "Кондитерські вироби на Тевелєва".

У 1974 році магазин уже фігурував у довіднику як "Ведмедик". У 2002 році він став фірмовим магазином Харківської бісквітної фабрики і зберіг назву "Ведмедик".

Магазин "Ведмедик" після перейменування зберіг історичний інтер’єр

Інтер’єр магазину майже не змінився. Залишилися дерев’яні вітрини з позолотою і дзеркалами, тонкий розпис на стелі, витончені люстри, дерев’яні шафки та логотип "Жорж Борман". Кажуть, що повітря там все ще наповнене ароматом шоколаду з 1900 року.

