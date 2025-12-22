Там безкоштовно те, за що інші чимало платять: що стало візитною карткою Харкова

Це своєрідна турбота про жителів міста

Кожне українське місто асоціюється з різними символами, наприклад як чисті вулички, багато лавочок та смітників у Харкові. Однак цей мегаполіс має ще одну характерну рису — безкоштовний міський транспорт.

У Харкові пасажири вже майже 4 роки користуються міським транспортом безкоштовно. Це єдиний випадок в Україні, коли метро, трамваї та тролейбуси не беруть плату за проїзд.

Як все починалось

Після початку повномасштабного вторгнення роботу громадського транспорту в місті тимчасово зупинили через безпеку. У травні 2022 року метро відновило роботу, почали курсувати наземні маршрути, але плата за проїзд більше не стягується.

До війни поїздка у метро коштувала 8 гривень, а в трамваях і тролейбусах — 6 гривень. З того часу харків’яни можуть користуватися транспортом безкоштовно.

Що каже мер міста

Міський голова Ігор Терехов розповів, що таке нововведення дуже важливо для харків'ян, адже в місяць родина зекономить 3-4 тисячі гривень. Він хоче, аби й надалі працювало це правило.

Не увесь харківський транспорт безкоштовний

У Харкові безкоштовним для пасажирів є тільки міський громадський транспорт — метро, трамваї, тролейбуси та автобуси муніципальних маршрутів, тоді як маршрутки приватних перевізників, міжміські та приміські автобуси залишаються платними.

Реакція гостей міста

Українці, які приїжджають до Харкова, хай то на прогулянку чи до родини, часто не можуть повірити своїм очам: у місті справді можна користуватися міським транспортом безкоштовно. Одну з таких реакцій можна побачити на відео користувачки ТікТок Наталії Гречишиної.

Пояснимо, що в різних містах України різні ціни на проїзд, але в середньому це десь 20 гривень. Якщо порахувати, то за тиждень "вилітає" з гаманця 140 гривень, якщо користуватись транспортом раз на день. Якщо ж більше, то відповідно і сума буде вищою.

