На вулицях лежали величезні кучугури: якою була зима у Львові 96 років тому

Місто жило під снігом майже півроку

Уявіть вулиці Львова, де сніг лежить стінами вище за людський зріст. Саме так виглядало місто взимку 1929 року – одного з найхолодніших у його історії.

Тоді снігові замети досягали двох метрів, а для розчищення доріг використовували навіть військову техніку. "Телеграф" знайшов на сторінці Facebook-групи "Старий Львів" архівні знімки, які зберегли атмосферу тих часів.

Для прибирання снігу у січні 1929 року використовували гусеничний танк з двигуном на 1000 кінських сил. Люди спеціально виходили подивитися на диво техніки.

Вже кілька днів працює у Львові гусеничний танк, оснащений двигуном потужністю 1000 кінських сил, який використовується для видалення великих шарів снігу. Коли танк їхав вулицями, це викликало великий інтерес у перехожих, писали тогочасні газети.

Місто того року жило в снігових тунелях. По обидва боки вулиць здіймалися білі стіни – два метри, а місцями й вище. Машин на дорогах тоді майже не було, підігріву асфальту ніхто ще не вигадав, тому сніг просто лежав і чекав весни.

А зима починалася рано – вже у першій половині жовтня випали перші снігопади. Білий покрив укрив Львів на початку грудня і не думав зникати аж до середини квітня. Майже п'ять місяців суцільної білизни.

Товщина снігу в центрі міста у січні-березні коливалася від 20 до 60 сантиметрів. У передгір'ях він перевищував метр.

Львівська залізниця того року фактично завмерла. Постійні замети паралізували рух, потяги спізнювалися годинами або взагалі не виїжджали зі станції. Подорожі перетворилися на лотерею.

Та зима 1929-го запам'яталася не лише негодами. Старі фотографії зберегли особливу атмосферу – коли сніг був не просто прикрістю, а частиною життя міста. Коли люди не скаржилися, а дивувалися танкам на вулицях. Зовсім інші зими, зовсім інші часи.

