Не тільки низькі ціни та безпека: українка розповіла, чому цю країну варто обрати для проживання (відео)

Ця країна за останні роки перетворилася на один із найбільш динамічних регіонів ЄС

Українка розповіла, чому розглядає Румунію як варіант для життя у 2025 році. Цю країну Євросоюзу часто не беруть до уваги, хоча вона активно розвивається і вже має помітні зміни в різних сферах.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці kora_yulia у TikTok. Юлія детально пояснила, що саме їй подобається в цій країні.

Вона зазначила, що у 2025 році Румунія стала лідером серед країн ЄС за рівнем освоєння європейських коштів. Мільярди євро спрямували на дороги, лікарні, цифрові сервіси та підтримку бізнесу, і ці зміни, за її словами, добре видно в повсякденному житті.

Також українка звернула увагу на економічні показники країни. За останні 20 років Румунія посіла друге місце в Європі за зростанням ВВП, поступившись лише Польщі. Вона підкреслила, що країна розвивається швидкими темпами.

Юлія зазначила, що часто бачить негативні відгуки про Румунію, але, порівнюючи нинішню ситуацію з періодом свого життя там близько десяти років тому, говорить про помітні зміни в країні.

Одне з міст Румунії

За її словами, країна може підійти тим, хто готовий інтегруватися навіть на тимчасовий період. Вона назвала серед переваг безпеку, близькість до рідних, доступні ціни на житло та продукти, а також доброзичливе ставлення місцевих жителів.

Водночас жінка звернула увагу і на складнощі. Вона наголосила, що без знання румунської мови адаптація буде важкою. Мінімальна зарплата, за її словами, становить близько 800–850 євро, а через податки, які сягають майже 45%, на руки залишається значно менше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про реальний досвід українця про одну європейську країну. Він розповів, в чому її "мінуси".