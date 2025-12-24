За красою – відчутні недоліки: українка порадила не переїжджати до цієї європейської країни (відео)

Труднощі можуть бути навіть у місцевих

Життя у Франції часто уявляють як мрію з красивими вулицями та високим рівнем комфорту, але реальність може виявитися значно складнішою. Українка, яка пожила там певний час, відверто розповіла про речі, до яких вона так і не змогла звикнути.

За її словами, не всі аспекти французької реальності підходять іноземцям, навіть тим, хто планує залишитися надовго. Відповідне відео було опубліковано на сторінці milihula.kateryna в ТікТок.

Насамперед вона звернула увагу на повільну роботу з документами. Оформлення будь-яких послуг може тривати місяцями, хоча з часом до цього, за її словами, можна звикнути.

Українка також зазначила, що рівень зарплат у різних сферах майже не відрізняється. У середньому різниця становить близько 300 євро від мінімальної зарплати у 1800 євро, а дохід понад 5000 євро на місяць має лише близько 10% населення. Окремо згадала складнощі для іноземців на ринку праці. За її спостереженнями, під час вибору між французом і приїжджим роботодавці частіше надають перевагу громадянам своєї країни.

Ще однією проблемою вона назвала високі податки, які можуть сягати 45%. Через це, за її словами, малому та середньому бізнесу важко працювати, а нові кафе чи салони часто швидко закриваються.

Єлисейські поля в Парижі - джерело фото: Рlanet of Hotels

Також є труднощі з медициною. У невеликих містах, розташованих за годину їзди від Парижа, складно знайти лікаря, а очікування швидкої допомоги може тривати від п’яти до десяти годин.

Вона наголосила і на мовному бар’єрі. За її словами, без знання французької мови навіть на базовому рівні можуть виникати проблеми зі спілкуванням та отриманням послуг, оскільки англійською володіють неохоче.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку країну краще обрати для проживання не тільки через низькі ціни та безпеку.