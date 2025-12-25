Символ кохання: впізнайте це популярне місце для побачень у Харкові по фото

Цікаво, що пам'ятник у Харкові має близнюка у Великій Британії

У Харкові знаходиться надзвичайний митецький витвір під назвою "Пам'ятник закоханим". Це місце стало улюбленим для закоханих пар та молодят.

"Телеграф" розповість про цю незвичайну локацію. Ідея щодо цього артоб'єкту з'явилась спонтанно.

Історія Пам’ятника закоханим

У 2001 році під час зустрічі зі студентами архітектурних факультетів харківських вишів колишньому очільнику Харківської обладміністрації Євгену Кушнарьову прийшла ідея встановити нетривіальний пам'ятник. Тож молоді був запропонований конкурс на ідею Пам’ятнику закоханих. Перемогу здобув студент Харківської державної академії дизайну та мистецтв – Дмитро Іванченко. Вже 1 вересня 2002 року відбулося офіційне відкриття пам’ятника.

Пам'ятник закоханим в Харкові

Він являє собою арку, утворену фігурами юнака та дівчини, що летять та зливаються у поцілунку. Розташований у Харкові у сквері на вулиці Григорія Сковороди, біля станції метро Архітектора Бекетова.

Карта місця розташування Пам'ятника закоханим в Харкові

У 2009 році, через часті акти вандалізму, пам’ятник був оточений гранітним бордюром, був облаштований фонтан. Фігури пофарбували у золотистий колір.

Пам'ятник закоханим в Харкові після реконструкції

Цікаві прикмети

Якщо закохана пара поцілується біля пам'ятника, то їхнє кохання буде щире, довготривале і міцне. Також, серед традицій — перед поцілунком бризкати губи водою з фонтану. Поцілунок біля нього повинен подарувати щире кохання. Ця прикмета широко розповсюджена серед молодят.

Пам'ятник закоханим в Харкові

Також цікаво, що пам’ятник майже ідентичний з пам’ятником The Kissing Bridge ("Міст поцілунків"), що знаходиться у Брайтоні, Велика Британія.

Міст поцілунків у місті Брайтон, Велика Британія

