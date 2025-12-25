Рус

Один із найнебезпечніших районів Харкова? Чому харківське Сортування має таку репутацію (фото, відео)

Галина Михайлова
Новина оновлена 25 грудня 2025, 17:11
Сортування багатогранне. Фото Колаж "Телеграфу"

Обмежена інфраструктура і складна транспортна доступність вплинули на сприйняття району

Серед районів Харкова, місцевість Сортування (Сортувальня) давно має репутацію однієї з найбільш криміногенних — і вона сформувалася не лише з міських чуток. За останні роки тут сталися кілька резонансних злочинів, які закарбувалися в пам’яті містян.

"Телеграф" розбирався, що відомо про мікрорайон, звідки така назва та чому його вважають аж таким небезпечним.

Вбивства, які сколихнули Харків

У 2013 році, на Сортуванні сталося вбивство жінки, у якому підозрювали її чоловіка: тіло намагалися приховати в лісосмузі. У 2017 році на вулиці Беркоса рецидивіст жорстоко вбив 54-річну жінку під час пограбування, його зацікавили золоті сережки. У 2019 знайшли тіло 14-річної дівчини з численними ножовими пораненнями — у вбивстві зізнався її колишній хлопець. Саме такі історії й закріпили за районом статус небезпечного, куди, за жартами місцевих, не поспішають заїжджати ні таксі, ні поліція.

Кримінальний фльор району

"Район дуже тихий, дуже-дуже, настільки, що ні міліція, ні поліція туди зайвий раз не заходять, навіть якщо викликаєш. Тому що там живуть в основному злочинці, колишні і втікачі, і діючі, всі, коротше. Живуть вони там не погано, навіть заможно, і в цілому мирно, у своїх не крадуть. Але якщо ви до них не належите, то краще не селитися там", — так описували Сортування за кілька років до повномасштабного вторгнення.

Сортування (Сортувальня) на карті Харкова
Сортування (Сортувальня) на карті Харкова / Джерело: openstreetmap

За оцінками журналістів, Сортування разом з Іванівкою, що прилягає до нього отримали лише 14 балів із 30 за комфортність життя. Достатньо небезпечно, інфраструктура обмежена, немає великих супермаркетів і сучасних медичних закладів, а транспортне сполучення зводиться до кількох маршруток.

Вид на Сортування
Вид на Сортування. Фото: wikimapia.org

Історія Сортування

Водночас Сортування — це не лише суцільна кримінальна хроніка. Мікрорайон є історичною частиною Холодногірського району і отримав свою назву від великого залізничного вузла — станції Харків-Сортувальний, відкритої у 1931 році. Станція виконувала стратегічну функцію з розподілу вантажних потягів, а до 2022 року тут навіть працював прикордонний контроль на напрямку Харків — Бєлгород. Саме залізниця сформувала вигляд району: поруч з коліями з’явилися депо, а згодом — житлова забудова.

Константино-Єленинський храм
Константино-Єленинський храм Фото: facebook.com/sortirovka.kh

На межі XIX–XX століть Сортування виглядало зовсім інакше — як затишне дачне селище неподалік Малої Данилівки. Тут мешкав і працював відомий художник Михайло Беркос, ім’ям якого сьогодні названа одна з центральних вулиць району. До наших днів збереглися й унікальні архітектурні об’єкти: подвійна водонапірна вежа кінця XIX століття та Константино-Єленинський храм 1907 року, який різко контрастує з промисловим ландшафтом. Передо повномасштабним вторгненням міська влада планувала реконструкцію Олексіївського лугопарку, до якого прилягає Сортування, щоб створити там рекреаційну зону.

Пляж на Сортуванні
Пляж на Сортуванні Фото: 057.ua

Раніше "Телеграф" розповідав про район ХТЗ в Харкові. Його також вважали дуже кримінальним.

