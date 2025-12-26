Свинина дешевшає, а "генеральське сало" дорожчає: експерти пояснили, чому так

Щоб сало було таке, як треба, потрібно тривалий час ростити тварину

Свинина в Україні впала в ціні, але цей продукт коштує кілька сотень гривень. Мова про генеральське сало — з бічної частини туші, яке має характерну м'ясну смужку, як лампас на штанах генерала.

Що потрібно знати:

Генеральське сало зберігає високі ціни — до 600 грн/кг

Є дефіцит продукту

Промислові свині не вирощуються до потрібної ваги

"Телеграф" розпитав аналітиків, чому генеральське сало може коштувати і 600 грн за кілограм. Аналітик м'ясного ринку Микола Бабенко пояснив це дефіцитом товару. В промисловому вирощуванні свиней не доводять до ваги, коли починає накопичуватися жир.

Приватні виробники, які вирощували свиней на сало, торік серйозно постраждали від африканської чуми свиней. Бабенко припускає, що поголів'я зменшилось навіть сильніше, ніж у промисловості.

Приватний заготівельник із Васильківського району Київщини Олександр пояснив, що аби у свині було потрібне сало, її треба тримати до року — тоді прошарок буде 3-4 см товщиною. А у фермерів свині живуть по пів року, набираючи вагу в 130-140 кілограмів. За словами заготівельника, з 95 кілограмів битої ваги сала набереться максимум 20 кілограмів і воно буде тонке 1,5 -2 см.

