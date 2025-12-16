В Україні обвалилися ціни на свинину: чому фермери продають м'ясо собі в збиток

Через демпінг деякі господарства не можуть реалізувати м'ясо за відповідними якості цінами

В Україні за останній місяць різко впали ціни на свинину — зниження перевищило 30%. Йдеться про закупівельні ціни на живу вагу свиней.

Що потрібно знати:

Реалізаційна ціна впала приблизно зі 100 до 70 грн за кілограм живої ваги

Фермери працюють на межі збитків

Основна причина — спалахи африканської чуми свиней у семи областях

Через відсутність компенсацій господарства масово продають поголів’я

Для галузі це критичний показник, пояснив аналітик м’ясного ринку Микола Бабенко в ексклюзивному коментарі "Телеграфу". За словами експерта, за собівартості виробництва близько 50 грн за кілограм раніше реалізаційна ціна сягала 100 грн, тоді як нині вона впала до приблизно 70 грн.

Основною причиною обвалу цін стали нові спалахи африканської чуми свиней. Осередки захворювання зафіксовано у п’яти західних областях України, а також у Чернігівській і Київській областях. Бабенко нагадав, що у 2024 році АЧС призвела до втрати до 40% поголів’я свиней і тоді ціни опускалися нижче собівартості — менш ніж до 50 грн за кілограм.

Фермери змушені продавати м’ясо у збиток через відсутність компенсацій за знищене поголів’я, фактично — за половину вартості.

Свинокомплекси, яких виникає спалах АЧС через відсутність компенсацій за свиней у випадку захворювання, вони продають наднормово всі віково-вагові групи свиней. Микола Бабенко, аналітик м’ясного ринку

В такому випадку свині за низьку ціну провокують зниження вартості й тварин від господарств, де не було виявлено хвороби — фермери не можуть продати кондиційних свиней за вищою ціною.

Ціни на свинину в листопаді

За словами експерта, нинішня ситуація майже повністю повторює сценарій 2024 року, коли вихід на ринок інфікованих тварин від великих виробників спричинив загальний ціновий обвал у галузі.

