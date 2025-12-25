Є кілька правил: експерт розповів, як обрати якісне мʼясо до святкового столу

В Україні на ціну свинини можуть впливати спалахи АЧС

У святкові дні Україну може наводнити потік дешевого м'яса. Але купувати його може бути небезпечно, оскільки деякі ділки намагатимуться продати м'ясо хворих тварин.

Хоч зараз в Україні діють механізми контролю, найбільшою небезпекою все ще є м'ясо інфікованих АЧС тварин. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів приватний заготівельник м'яса з Київщини Олександр.

Як не купити м'ясо хворої тварини

За словами експерта, зараз найбільша небезпека — купити продукцію від тварин, інфікованих африканською чумою свиней (АЧС). Цей вірус не надто небезпечний для людей, але таке м'ясо має специфічний запах. Ознаки неякісного м'яса:

Специфічний неприємний запах;

При варінні виділяє різкий аромат;

Колір може бути нетиповим.

Також, Олександр про систему контролю. Після забою необхідно поїхати на базар за ветеринарною довідкою. Там на партії м'яса роблять клеймування та ветеринарні аналізи на захворювання. Якщо виявляють захворювання, м'ясо відправляють на утилізацію або на тушкованку.

"Немає такого бардака, як колись було, торгували, хто чим попало", — каже Олександр.

Ціни на свинину в грудні 2025

Де краще купувати м'ясо

Експерт радить завжди звертати увагу на наявність ветеринарної документації. На базарах проводиться обов'язкове клеймування, а в супермаркетах видають сертифікати якості.

За його словами, це все перевіряється дуже досконально. Варто пам'ятати головне правило — якщо ціна занадто низька, це може бути ознакою проблемної продукції.

Що таке АЧС

Африканська чума свиней (АЧС) — інфекційна вірусна хвороба свійських і диких свиней. Варто знати, що:

африканська чума не загрожує людям, хворіють лише свині;

смертність свиней може сягати 100%;

вилікувати АЧС неможливо — вакцини та ліків немає. Тому єдиний метод боротьби із захворюванням — умертвляти і спалювати хворих свиней, щоб не допустити поширення вірусу;

у разі спалаху АЧС усе поголів’я свиней у радіусі 3 км під загрозою знищення;

ознаки захворювання проявляються у свиней через 3–12 діб після зараження;

Вірус хвороби може зберігатися:

у замороженому м’ясі (–20 °C) — нескінченно;

у копченій ковбасі та м’ясопродуктах — упродовж 5 місяців і більше;

у солонині — до року;

вірус вбиває термічна обробка тривалістю не менше ніж година при 50 °C.

В Україні захворювання переважно уражає приватні господарства та невеликі ферми. Основна причина — власники свиней ігнорують прості, проте обов’язкові правила недопущення захворювання.

Профілактика АЧС

