У фермера свинина по 70 грн, а в магазині по 300 грн. Чому так виходить

Ціна живої маси свинини та самого м'яса — це різні речі

На етапі закупівлі у фермерів собівартість одного кілограму свинини становить приблизно 70 грн, але у супермаркетах ціни стартують від 200 грн. У багатьох людей виникає питання: чому так сталось.

Що треба знати:

Собівартість м'яса на фермі рахується на живу масу

До потрапляння на прилавок продукція проходить чимало етапів підготовки

Про це розповів аналітик м'ясного ринку Микола Бабенко "Телеграфу" у матеріалі "Скільки коштуватиме свинина перед Новим роком (інфографіка)".

За словами експерта, багато споживачів не розуміють: якщо закупівельна ціна 70 гривень, чому в магазині свинина коштує 200-300 гривень. Адже вважають, що вартість не може зрости в три-чотири рази. Але Бабенко детально пояснив механізм ціноутворення.

Ціни на свинину в грудні 2025

"Якщо ми говоримо про живих свиней і про реалізацію м'яса, то м'ясо, вихід від живої свині, рівно 50%. Не на кістці, а саме м'ясо", — розповів аналітик м'ясного ринку.

Виходить, що при ціні живої ваги 70 гривень собівартість м'яса на свинокомплексі вже становить 140 гривень. До цього додається транспортування, забій, доставка до торгової мережі, націнка переробника та роздрібна націнка. Таким чином у супермаркетах українці бачать ціну в рази вище.

Додамо, що за даними "Мінфіну", станом на початок грудня в магазинах ціни стартують від 266 гривень (грудинка), середня ціна ошийка — 334 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому насправді ціни на полицях супермаркетів б'ють рекорди, а відключення світла ні до чого.