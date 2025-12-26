Щедрівки на 31 грудня: десять найкрасивіших різдвяних пісеньок українською мовою

Добірка красивих різдвяних щедрівок на щедрий вечір

Після переходу ПЦУ на новий церковний календар дати церковних свят змінилися. Так, Різдво православні та греко-католики відзначали 25 грудня, а Щедрий вечір відзначається 31 грудня. Цього дня за традицією заведено щедрувати та вітати з різдвяними святами.

"Телеграф" підготував добірку із десяти красивих щедрівок українською мовою.

Красиві українські щедрівки

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Грудочку кашки, кільце ковбаски.

А як каші не дасте,

Візьму вола за ріжок,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

Дайте коляду,

Бо вам хату завалю.

Дайте книш,

Бо напущу вам в хату миш.

Дайте пиріг,

Бо потягну хату за ріг.

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

***

А я знаю, що пан дома,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!

Сидить собі кінець стола.

Сидить собі кінець стола.

А на ньому шуба люба.

А на ньому шуба люба.

А в тій шубі калиточка,

А в тій шубі калиточка,

В тій калитці сім червінців,

В тій калитці сім червінців,

Усім дітям – по червінцю.

***

Ой сивая та і зозуленька.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

***

Ой учора ізвечора

Пасла Маланка два качора.

Ой пасла, пасла – загубила,

А, шукаючи, заблудила.

Приблудилася в чистеє поле,

А там Василько плужком оре.

Ой оре, оре, жито сіє,

За ним те жито зеленіє.

Ой оре, оре, сам плуг заносить,

За ним Маланка їсти носить.

Ой ти чинчику Васильчику,

Посію я тебе в городчику.

Вийду я тебе шанувати,

По тричі на день поливати.

По тричі на день поливати,

За русу косу затикати.

Ой учора ізвечора

Пасла Маланка два качора.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

***

Як на щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості до речі

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

І стрічайте гарне свято.

Усіх родичів збирайте

Як би не було багато!

***

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала.

Що ти тітко напекла,

Неси нам до вікна,

Чи вареник, чи пиріг

Неси нам за поріг.

Щедрик, ведрик, дайте вареник,

З грушами пироги, Здоровенькі були.

Щедрівочка, щедрівочка

Добра з медом горілочка

А без меду не така

Дайте нам п’ятака

А п’ятак не такий,

дайте руб золотий.

Щедрик, ведрик,

дайте вареник

З грушами пироги

Здоровенькі були.

Ми щедрівки заспівали,

За щедрівки ленти дали.

Ленти в коси заплетем,

і в таночок підем.

Ленти в коси заплетем,

і в таночок підем.

Щедрик, ведрик,

дайте вареник

З грушами пироги

Здоровенькі були.

***

Добрий вечер, господарю!

Винесь же нам ковбас пару.

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Ой походи коло кваски,

Пошукай же нам ковбаски.

Винесь сала, не скупися,

Щоб твій ячмінь уродився.

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім’я була вся сита,

Щоб скотина водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб горілку випивали,

Щедрувальників частували.

