Не лише діти водять Маланку: найцікавіші щедрівки для дорослих на Щедрий вечір

Навіть дорослі можуть ходити щедрувати, тому саме час вивчити слова щедрівок

За новим церковним календарем, Різдво відзначається 25 грудня, а Щедрий вечір перенісся на 31 грудня. У народі традицію щедрувати також називають "Водити Маланку". Найчастіше щедрувати ходять діти, проте ніхто не забороняє робити це і дорослим людям.

"Телеграф" підготував підбірку найцікавіших щедрівок для дорослих, з якими можна ходити щедрувати, вітаючи близьких та знайомих із різдвяними святами.

Щедрівки для дорослих

Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала.

-Чи ти, тітко, наварила,

-Чи ти, тітко, напекла?

Неси мені до вікна,

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Як гаряче — давай нам.

Як холодне — нехай вам.

А в нашої неньки

Рученьки біленькі,

Кругом столу ходить,

Варенички робить.

***

Меланочка ходила,

Василечка просила:

– Василечку, мій батечку,

Пусти мене у хаточку.

Радуйтеся, люди,

До вас свято буде,

Столи застеляйте,

Нам пиріг давайте.

***

Щедрий вечір, добрий вечір.

Й усім людям на весь вечір.

Сидить же він в кінці стола.

А на ньому шуба, шуба льова.

Як не даси, дядюсю, пирога

Виведемо вола за рога.

Де віл ногою – там жито копою,

Де віл рогом – то там жито стогом.

Де віл хвостом – то там жито трестом.

Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,

А батько сварився, щоб довго не пізнився.

***

Тільки визирнув на небо

Місяць-зорепас,

Щедрий вечір, добрий вечір

Завітав до нас.

Йшов – не йшов, а просто линув,

Ми його чекали,

Щоб велику Україну

Лихо обминало.

У родину нашу всеньку

Стиха увійшов –

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки

І слова вітань!

Щедрий вечір, добрий вечір!

Добрий день, настань!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрівочка щедувала,

З Новим роком Вас вітала.

Щоб і свині в Вас велися,

Щоб і кури в Вас неслися,

Щоб і кіт у хаті нявкав,

І собака в дворі гавкав.

***

Я прийшов пощедрувати –

Час вам двері відкривати!

Нащедрую в дім вам щастя,

Щоб минали всі напасті,

Щоб бажання спрацювало,

Дайте хліба. Можна з салом,

Як сто грам до сала буде,

То ви точно – добрі люди!

Раніше "Телеграф" розповідав про топ-10 казкових ідей новорічного декору. Їстівні гірлянди, багато хвої та візерунки із зубної пасти точно зроблять ваш будинок більш святковим.