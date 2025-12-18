Не лише діти водять Маланку: найцікавіші щедрівки для дорослих на Щедрий вечір
Навіть дорослі можуть ходити щедрувати, тому саме час вивчити слова щедрівок
За новим церковним календарем, Різдво відзначається 25 грудня, а Щедрий вечір перенісся на 31 грудня. У народі традицію щедрувати також називають "Водити Маланку". Найчастіше щедрувати ходять діти, проте ніхто не забороняє робити це і дорослим людям.
"Телеграф" підготував підбірку найцікавіших щедрівок для дорослих, з якими можна ходити щедрувати, вітаючи близьких та знайомих із різдвяними святами.
Щедрівки для дорослих
Щедрівочка щедрувала,
Під віконце підбігала.
-Чи ти, тітко, наварила,
-Чи ти, тітко, напекла?
Неси мені до вікна,
І вареник, і пиріг
Неси швидше на поріг!
Як гаряче — давай нам.
Як холодне — нехай вам.
А в нашої неньки
Рученьки біленькі,
Кругом столу ходить,
Варенички робить.
***
Меланочка ходила,
Василечка просила:
– Василечку, мій батечку,
Пусти мене у хаточку.
Радуйтеся, люди,
До вас свято буде,
Столи застеляйте,
Нам пиріг давайте.
***
Щедрий вечір, добрий вечір.
Й усім людям на весь вечір.
Сидить же він в кінці стола.
А на ньому шуба, шуба льова.
Як не даси, дядюсю, пирога
Виведемо вола за рога.
Де віл ногою – там жито копою,
Де віл рогом – то там жито стогом.
Де віл хвостом – то там жито трестом.
Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,
А батько сварився, щоб довго не пізнився.
***
Тільки визирнув на небо
Місяць-зорепас,
Щедрий вечір, добрий вечір
Завітав до нас.
Йшов – не йшов, а просто линув,
Ми його чекали,
Щоб велику Україну
Лихо обминало.
У родину нашу всеньку
Стиха увійшов –
І до кожного серденька
Світлий шлях знайшов.
Залунали скрізь щедрівки
І слова вітань!
Щедрий вечір, добрий вечір!
Добрий день, настань!
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
***
Щедрівочка щедувала,
З Новим роком Вас вітала.
Щоб і свині в Вас велися,
Щоб і кури в Вас неслися,
Щоб і кіт у хаті нявкав,
І собака в дворі гавкав.
***
Я прийшов пощедрувати –
Час вам двері відкривати!
Нащедрую в дім вам щастя,
Щоб минали всі напасті,
Щоб бажання спрацювало,
Дайте хліба. Можна з салом,
Як сто грам до сала буде,
То ви точно – добрі люди!
