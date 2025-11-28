Навіть дитина впорається: як виростити кріп у квартирі (відео)

Інструкція для посадки й вирощування кропу вдома взимку

Взимку дуже хочеться свіжої зелені — не розмороженої з літа, а щойно зірваної. Виростити її значно простіше, ніж здається. Раніше ми розповідали, як посадити петрушку вдома, а тепер поділилися покроковою інструкцією для вирощування кропу.

Простим методом поділилася користувачка ТікТок. Перед посівом насіння обов'язково треба замочити у теплій воді на дві доби, кожні 12 годин замінюючи рідину.

Як виростити кріп на підвіконні

Для замочування насіння загортаємо у марлю, формуючи мішечок і закріплюючи скотчем. За 48 годин викладаємо вологе насіння на серветку й даємо йому повністю висохнути.

Обираємо ємність висотою не менше 15 см, адже корінь кропу доволі глибокий. На дно викладаємо дренаж, щоб вода не застоювалася. Засипаємо універсальний субстрат.

Далі висіваємо насіння рядочками, залишаючи між ними приблизно 1–2 см. Добре зволожуємо ґрунт з пульверизатора і накриваємо ємність харчовою плівкою для тепличного ефекту.

Ставимо горщик у тепле і темне місце на сім днів, щоб насіння активувалося. Після появи перших сходів кріп потребує багато світла. Більшість агрономів радять використовувати фітолампу щонайменше 12 годин на добу, особливо взимку, коли природного світла мало. Це допомагає рослині не витягуватися й рости густою.

