Квіти у грудні: які види можна сіяти на розсаду взимку і як правильно це робити

Деякі квіти можна сіяти на розсаду вже у грудні

Коли всі роботи на городі та в саду завершено, можна займатися вирощуванням рослин у будинку. Наприклад, можна посіяти петрушку або проростити зелену цибулю до свят. А можна зайнятися і посадкою розсади квітів.

"Телеграф" розповідає, які види квітів можна сіяти на розсаду вже у грудні, щоб навесні та влітку вони зацвіли.

Які квіти можна сіяти на розсаду?

Для посіву в грудні підійдуть квіти, які повільно ростуть на старті, розповіла у своєму тік-ток відео досвідчена городниця Олеся Василівна. До таких квітів відносяться еустома, бегонія, лобелія, примула, гвоздика шабо, пеларгонія.

Так виглядає розсада еустоми

За словами городниці, ці квіти дуже повільні на старті, тому їм потрібно більше часу на проростання, щоб вони могли зацвісти влітку. Їх потрібно сіяти поверхнево, не надто заглиблюючи у ґрунті насіння.

Дуже важливо при посіві розсади цих квітів створити стабільну комфортну температуру. Це можна зробити за допомогою спеціальних фітоламп, щоб підтримувати +20-24 градуси тепла постійно.

Поливати розсаду квітів потрібно через пульверизатор. А до перших паростків контейнер із висіяним насінням потрібно прикрити — кришкою чи плівкою.

