Встигнете до свят: найшвидший спосіб виростити зелену цибулю взимку

Це простий і практичний спосіб виростити зелень

Свіжа зелень серед зими — чудовий додаток до улюблених страв, особливо це актуально перед святами. А виростити її ви можете своїми руками. Наприклад, зелену цибулю можна не купувати, а проростити на підвіконні самостійно.

"Телеграф" розповідає про найшвидший спосіб вирощування зеленої цибулі, щоб точно встигнути до свят.

Як виростити зелену цибулю

Найшвидший спосіб проростити пір’я зеленої цибулі – це поставити цибулини у воду, пише видання Star of Nature. Перед тим, як розпочинати вирощування, потрібно підготувати весь необхідний інвентар.

Для цього вам знадобиться спеціальний контейнер або просто пластикові стаканчики. Також підберіть кілька невеликих здорових цибулин і підготуйте відстояну воду.

Налийте в ємності трохи води, приблизно 1-2 см і помістіть цибулини так, щоб вони не були повністю у воді, а тільки нижньою частиною з корінням. Більша частина цибулини має бути над водою, щоб не гнила.

Перші кілька днів можна тримати контейнери з цибулинами у прохолодному тьмяному місці. А коли почне проростати перше пір’я, перенесіть його на світле підвіконня в тепло. Не забувайте міняти воду, щоб запобігти закисанню та гниттю. Це потрібно робити раз на 2-3 дні.

Коли пір’я проросте досить високо, його можна зрізати і додавати в улюблені страви. А після зрізання зростатиме нове, головне — не забувати міняти воду.

