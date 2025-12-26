Звучить як насмішка, але це місце існує: в Україні є село з "неприємною" назвою (фото)

Життя в цьому краї існувало ще за скіфських часів

Українські села зберігають багату історію, і деякі з них привертають увагу незвичайними і подекуди дивними назвами. У Тернопільській області, наприклад, є село Заздрість, назва якого одразу асоціюється із неприємною емоцією.

Цей населений пункт знаходиться в Микулинецькій селищній громаді Тернопільщини. Розташований він березі річки Тюха. "Телеграф" вирішив дізнатися, звідки у села виникла така назва.

Село Заздрість — що про нього відомо

Українське село Заздрість одразу привертає увагу своєю незвичною назвою та цікавою історією. Виникло воно не на порожньому місці, у цьому краї життя існувало ще зі скіфських часів. Археологи знайшли поруч кургани, римські монети й навіть кам’яний стовп із рунічними знаками, якому, за оцінками, понад тисячу років.

Село Заздрість в Україні, Фото: wikipedia

Перша писемна згадка про село датується 1439 роком, а сучасне поселення сформувалося наприкінці XVIII ст.

Назву села пов’язують з історією про нових поселенців, які жили тут вільним життям, не відпрацьовуючи панщину. У них була родюча земля та рибні озера, що робило їх багатими. Але мешканці навколишніх сіл сильно їм заздрили, звідси й виникла назва "Заздрість".

Незвичайні села у Тернопільській області, Фото: Infoprostir.te.ua

Під час Першої світової війни село було повністю зруйноване, але жителі змогли домогтися допомоги від австрійського уряду та все відновити.

Фігурка в Заздрості, Фото: wikipedia

За даними на 2001 рік, у селі проживало 920 осіб, свіжіших даних немає. Серед головних визначних пам’яток населеного пункту — церква Воздвиження Хреста, збудована у 1876 році, і костел 1911 року, а також кілька старих надгробків та фігур на всій території села.

Костел у селі Заздрість, Фото: wikipedia

Село прославив єпископ Йосип Сліпий, уродженець Заздрості, який зробив так, що греко-католицька церква у підпіллі не лише вижила, а й продовжувала розвиватись, а в селі сьогодні діють його музей та Духовний центр.

Церква в Заздрості, Фото: wikipedia

