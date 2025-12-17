Від Арктики до тропіків: про що розповідають найсильніші кадри з World Nature Photography Awards 2025

Конкурс зібрав роботи фотографів з усього світу, аби показати, як одна світлина може нагадати про відповідальність людини перед довкіллям

Фотоконкурс World Nature Photography Awards 2025 зібрав найсильніші кадри природи з усього світу, щоб показати, наскільки крихкою є планета й наскільки багато ще залежить від наших рішень тут і зараз.

Світ на цих знімках одночасно вражає і тривожить: полярний ведмідь грається з паличкою серед крижин, олені біжать засніженим виноградником, тисячі птахів злітають у небо перед припливом, а вулканічна лава впевнено відвойовує простір у людини. "Телеграф" розповість про кадри переможців детальніше.

Що це за конкурс

World Nature Photography Awards – це міжнародний конкурс, що щороку відзначає найкращі знімки дикої природи, пейзажів, тварин і взаємодії людини з довкіллям у 14 категоріях. 2025 року організатори знову оприлюднили добірку найсильніших кадрів, що демонструють і красу, і крихкість планети . У підбірку увійшли 18 світлин-переможців і призерів, відібраних журі з десятків тисяч робіт.

Головний приз: олені у зимовому винограднику

Абсолютною переможницею та авторкою гран-прі стала словенська фотографка Маруса Пухек (Marusa Puhek), чий кадр переміг у категорії Nature Art. На її фотографії двоє оленів біжать засніженим виноградником: широкий ракурс залишає у кадрі не тільки тварин, а й ритм рядів лози, що створює відчуття графічного зимового пейзажу.

© Marusa Puhek / World Nature Photography Awards

За словами авторки, цей кадр став частиною її "366-проєкту", коли вона знімала щодня й випадково опинилася без телевика, що зрештою тільки посилило композицію.

Найяскравіші історії тварин

У категорії "Поведінка, ссавці" перше місце отримав знімок полярного ведмедя, що грається зі звичайною паличкою серед крижин архіпелагу Свальбард. Фотограф Том Нікелс описує момент як чисту радість: хижак повністю ігнорує човен зі спостерігачами й нагадує енергійного собаку, що приносить палицю.

© Tom Nickels / World Nature Photography Awards

Серед інших яскравих кадрів – двобій двох самців бегемота в національному парку Мана-Пулс у Зімбабве (друге місце в "Поведінці, ссавці") та стрибок блакитно-плямистого мулистого стрибуна (mudskipper) під час територіального ритуалу в австралійській затоці Ребак-Бей, який переміг у категорії "Поведінка, амфібії та рептилії".

© Jonathan Hodgetts / World Nature Photography Awards

© Georgina Steytler / World Nature Photography Awards

Життя між водою, містом і льодом

Перемогу в категорії Underwater здобув кадр молодої Оливкової морської черепахи (olive ridley), яка тільки починає свою небезпечну подорож у відкритий океан біля узбережжя Тімор-Лешті. На знімку вона пливе під поверхнею води, а м’яке світло підкреслює вразливість маленької істоти у безмежній товщі моря.

© Daniel Flormann / World Nature Photography Awards

У номінації "Тварини в міському середовищі" відзначили, зокрема, кадр сірої бородатої сови, що пролітає над дорогою в Каліфорнії, де вдалині видно фари автомобіля, а також нічний портрет ропухи-натарджака в Берліні.

© Elizabeth Yicheng Shen / World Nature Photography Awards

© Christian Passeri / World Nature Photography Awards

Контрастом до цього виглядає переможний кадр у категорії "Тварини у своєму середовищі": морж на крижині біля засніжених гір Шпіцбергену, знятий ширококутним об’єктивом, щоб показати і тварину, і суворий арктичний ландшафт.

© Malini Chandrasekar / World Nature Photography Awards

Чорно-білий погляд на савану

У чорно-білій категорії переміг знімок коаліції з п’яти гепардів, що поїдають антилопу в кенийському заповіднику Оларе. Автор Пол Голдстін підкреслює, що фотографію зроблено не з дрона, а з землі, з дуже широким кутом, а самі безпілотники в цих заповідниках заслужено заборонені . Широка перспектива дозволяє побачити не тільки хижаків за трапезою, а й контекст савани, де вони полюють.

© Paul Goldstein / World Nature Photography Awards

Портрети тварин

У портретній зйомці тварин журі відзначило, зокрема, крупний план цесарки з Танзанії, де яскрава голова птаха контрастує з ритмом строкатого пір’я на тілі. Ще один помітний кадр – богомол-квітка на грибі, який посів третє місце в категорії "Рослини та гриби" та показує, наскільки витончено хижа комаха може "розчинятися" у своєму оточенні.

© Ngar Shun Victor Wong / World Nature Photography Awards

© Irina Petrova Adamatzky / World Nature Photography Awards

Чому ці фото важливі

Фотоконкурс World Nature Photography Awards не просто демонструє технічну майстерність фотографів, а й формує нову візуальну мову розмови про зміну клімату, вимирання видів та етичне ставлення до тварин. Кадри з Ісландії, Непалу, Арктики та Африки нагадують: людина лишається лише одним із гравців на цій планеті, а її рішення безпосередньо впливають на майбутнє диких екосистем. Для української аудиторії такі добірки можуть бути додатковою мотивацією берегти власну природу – від степів і Карпат до Чорного моря – і уважніше придивлятися до світу навколо, навіть з камерою смартфона.

Раніше "Телеграф" розповідав про, як виглядають найкрасивіші пейзажі світу за версією ILPOTY 2025. Серед переможців – вулкани Нової Зеландії, льодовики Гренландії та мінімалістичні дюни.