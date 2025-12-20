Екстремальні панорами та Півнячне сяйво: оголошено переможців Epson International Pano Awards 2025 (фото)

Конкурс зібрав майже 900 учасників з усього світу, які представили тисячі робіт у різних категоріях

Конкурс Epson International Pano Awards, який проводиться вже 16-й рік поспіль, підбив підсумки 2025 року. Це одне з найпрестижніших змагань у світі панорамної фотографії, де митці змагаються за право створювати найвражаючіші ультраширокі краєвиди та експериментальні ракурси.

У 2025 році організатори отримали тисячі знімків від 895 учасників з усього світу. Переможці змагалися за грошові призи та професійну техніку від Epson Australia та Epson Southeast Asia. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Тріумфатор року

Головним переможцем став італійський пейзажний фотограф Алекс Вайдс (справжнє ім'я — Алессандро Кантареллі). Він отримав титул Open Photographer of the Year та очолив категорію Nature/Landscape завдяки серії робіт Last Fireworks, Jackpot та Mann. Ці знімки демонструють фірмову "360-градусну" візію митця та його майстерність створення екстремальних панорам.

© Alessandro Cantarelli / The 16th Epson International Pano Awards

© Alessandro Cantarelli / The 16th Epson International Pano Awards

У категорії Amateur Photographer of the Year переміг американець Кевін Нюн із серією природних ландшафтів The Altiplano Landscape, Frozen та Remnants. Його роботи показують болівійське Альтіплано на висоті близько 5000 метрів, льодовикові пейзажі Північної Америки та крихкі сліди присутності людини в диких місцях.

© Kevin Nyun / The 16th Epson International Pano Awards; Amateur Nature & Landscape Winner

© Kevin Nyun / The 16th Epson International Pano Awards; Amateur Nature & Landscape Winner

Epson Digital Art Prize дістався іспанському фотографу Даніелю Віньє за роботи, що поєднують майстерну зйомку та складну цифрову обробку.

© Daniel Viñé / The 16th Epson International Pano Awards

© Daniel Viñé / The 16th Epson International Pano Awards

Тренди року

Організатори відзначають кілька важливих тенденцій цьогорічного конкурсу. По-перше, різко зросла кількість ультрашироких панорам, що значною мірою пов'язано з впливом робіт Алекса Вайдса, який роками експериментує з поєднанням багатьох ракурсів в одному кадрі.

© Alessandro Cantarelli / The 16th Epson International Pano Awards

По-друге, у 2025 році значно побільшало знімків Північного сяйва. Це збіглося з максимумом 11-річного сонячного циклу, який створив ідеальні умови для спостереження за цим природним явищем. Крім того, фотографи активно експериментують з дуже низькими точками зйомки, крупними планами та аерофотозйомкою.

Найяскравіші роботи

Серед робіт, що запам'яталися журі та глядачам, особливо виділяється знімок "Not A Tiny HK Island" російсько-китайського фотографа Віталія Головатюка (відомого як Panvelvet). Це 48-кадрова панорама Гонконгу, зроблена з дрона та інвертована до майже абстрактного міського ландшафту. Робота перемогла в категорії архітектури.

© Vitaly Golovatyuk / The 16th Epson International Pano Awards; Aerial & Vertical Winner

© Chris Byrne / The 16th Epson International Pano Awards; Curators Award Winner

Значення конкурсу

Генеральний директор Epson Australia Крейг Хеккенберг підкреслює, що панорамний формат ідеально розкривається на широкоформатних принтерах, а учасники конкурсу щороку натхненно підіймають планку креативності.

Для фотографів участь у Pano Awards стала важливим етапом кар'єри. Це можливість потрапити до міжнародної галереї, отримати визнання за інноваційні підходи та задати нові візуальні тренди у пейзажній та архітектурній фотографії.

Раніше "Телеграф" розповідав про роботи найкращих "чорно-білих" фотографів світу в 2025 році. Платформа LensCulture назвала імена переможців престижного міжнародного конкурсу Black & White Photography Awards.