Мінімалізм переміг: як виглядають найкрасивіші пейзажі світу за версією ILPOTY 2025 (фото)

На 12-му конкурсі International Landscape Photographer of the Year визначили найкращі пейзажні знімки планети. Серед переможців – вулкани Нової Зеландії, льодовики Гренландії та мінімалістичні дюни

Міжнародний конкурс ландшафтної фотографії ILPOTY підбив підсумки 2025 року, визначивши найбільш вражаючіші пейзажні роботи з понад 3600 знімків, надісланих фотографами з усього світу. До фінальної фотокниги увійшли 101 найкраще фото, а ще понад сотня робіт потрапили до розширеного онлайн-топу.

Міжнародний ландшафтний фотограф року (International Landscape Photographer of the Year, ILPOTY) – один із найпрестижніших світових фотоконкурсів, що спеціалізується саме на пейзажній фотографії й щороку збирає тисячі робіт. "Телеграф" розповість про це детальніше

Переможець і номінанти

Головний титул "Міжнародний ландшафтний фотограф року 2025" здобув американець Дж. Фріц Румпф. Його серія з чотирьох знімків вразила журі поєднанням мінімалізму, тонкої роботи зі світлом і відчуттям простору.

Роботи переможця демонструють надзвичайно виважену композицію і майже графічний мінімалізм. До серії увійшли повітряний кадр річкового русла поміж білими дюнами в бразильському національному парку Ленсойс Мараньєнсес, ніжні дюни в Долині Смерті, шторм над зеленими полями Бразилії та зимовий пейзаж із березами біля замерзлого фйорду в Норвегії.

Друге місце посів польський фотограф Кароль Ненартовіч із серією знімків із Чилі та США, третє – американка Джойс Білер, яка представила роботи з Патагонії та Перу.

Вулкан року

Окрему нагороду за "Міжнародну ландшафтну фотографію року" отримав австрієць Лукас Тріксл. Його знімок вулканічної гори Таранакі в Новій Зеландії став справжньою візитівкою конкурсу.

Фото: Лукас Тріксл

Від пустель до льодовиків

Географія переможних кадрів вражає масштабом: пустелі Намібії та Сахари, льодовики Гренландії, фйорди Норвегії, засніжені пейзажі Хоккайдо, гори Патагонії. До топу увійшли також роботи з Ісландії, Чилі, Великої Британії, Алжиру та США – від драматичних бур над каньйонами до мінімалістичних берегових ліній шотландських островів.

Рейк'янесбаер, Ісландія, фото: Макс Тервіндт

Ущелина Сту Лагіл, Ісландія, автор: Марчін Заяц

Схід сонця в Патагонії, Чилі, автор: Джойс Білер

Серед найяскравіших кадрів добірки – спіральна хвиля біля айсберга в Гренландії від Єроена ван Н'ювенгове та "дерево-королева" на острові Сокотра в Ємені, зняте під зоряним небом.

Спіральна хвиля розбивається об верхівку айсберга, затока Діско, Гренландія, автор: Jeroen Van Nieuwenhove

Острів Гарріс, Шотландія, Велика Британія, автор: Герайнт Еванс

Тематичні нагороди

Організатори традиційно присудили низку додаткових відзнак у категоріях "Бурхливе небо", "Сніг і лід", "Морський пейзаж", "Самотнє дерево" та чорно-біла фотографія. Переможцями стали кадр суперклітини в Нью-Мексико, самотнє дерево в засніженому полі Японії, спіральна хвиля в Гренландії та дюни Скелетон-Коуст у Намібії.

«Королівське» огіркове дерево (Dendrosicyos Socotranus), Сокотра, Ємен, автор: Бенджамін Баракат

Серед рудого піску пустелі Центральна Сахара, національний парк Тассілі-н'Аджер, Алжир, з'являється серія темних скульптур, національний парк Тассілі-н'Аджер, Алжир, автор: Енріке Мурта

Раніше "Телеграф" розповідав, що National Geographic показав найкращі фото дикої природи 2025 року. До добірки увійшли роботи фотографів з усього світу – від Бразилії й Південного Судану до Каліфорнії та Канади.