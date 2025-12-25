Свічка з мандаринки за 2 хвилини. Українець показав геніальний лайфхак, якщо немає світла (відео)

Самий копійчаний спосіб освітити кімнату

В умовах постійних відключень електроенергії українці продовжують шукати прості та бюджетні способи освітити свої оселі. Відомий українець поділився оригінальним методом створення "святкового" світильника з того, що, напевно, є на кожному новорічному столі.

Коли під рукою немає ні воскових свічок, ні ліхтарика, на допомогу прийдуть звичайні цитрусові. Популярний блогер і хімік Гліб Репіч продемонстрував, як перетворити мандарин на масляну лампу лише за кілька хвилин.

Як зробити свічку з мандарина: покрокова інструкція

Візьміть мандарин і обережно розріжте шкірку по "екватору" (посередині), намагаючись не пошкодити м’якоть. Обережно зніміть верхню частину шкірки. Головний секрет – використовувати ту половинку, де всередині залишається білий стрижень із волокон (альбедо). Він і служитиме природним ґнотом. В імпровізовану чашу зі шкірки налийте звичайну рафіновану олію. Важливо, щоб кінчик білого хвостика був просочений олією. Підпаліть білий хвостик. Спочатку волокна можуть розгоратися неохоче, але як тільки олія почне підійматися по них, свічка дасть рівне та стабільне полум’я.

Не лише українці геніальні у простих винаходах. Раніше "Телеграф" писав, як американка зробила обігрівач для дому лише за 5 хвилин.