Свічка з мандаринки за 2 хвилини. Українець показав геніальний лайфхак, якщо немає світла (відео)
-
-
Самий копійчаний спосіб освітити кімнату
В умовах постійних відключень електроенергії українці продовжують шукати прості та бюджетні способи освітити свої оселі. Відомий українець поділився оригінальним методом створення "святкового" світильника з того, що, напевно, є на кожному новорічному столі.
Коли під рукою немає ні воскових свічок, ні ліхтарика, на допомогу прийдуть звичайні цитрусові. Популярний блогер і хімік Гліб Репіч продемонстрував, як перетворити мандарин на масляну лампу лише за кілька хвилин.
Як зробити свічку з мандарина: покрокова інструкція
- Візьміть мандарин і обережно розріжте шкірку по "екватору" (посередині), намагаючись не пошкодити м’якоть.
- Обережно зніміть верхню частину шкірки. Головний секрет – використовувати ту половинку, де всередині залишається білий стрижень із волокон (альбедо). Він і служитиме природним ґнотом.
- В імпровізовану чашу зі шкірки налийте звичайну рафіновану олію. Важливо, щоб кінчик білого хвостика був просочений олією.
- Підпаліть білий хвостик. Спочатку волокна можуть розгоратися неохоче, але як тільки олія почне підійматися по них, свічка дасть рівне та стабільне полум’я.
@glebrepich Свічка з мандаринки #глібрепіч ♬ ДОБРОГО ВЕЧОРА (WHERE ARE YOU FROM?) - PROBASS ∆ HARDI
