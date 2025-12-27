Олексіївка від імені Олексій? Звідки пішла назва одного із густонаселених районів Харкова

Олексіївка виросла із тихого села

Однією зі сторінок історії Харкова є район Олексіївка. З тихого сільського куточка він згодом перетворився на пожвавлений спальний район.

Точна дата заснування Олексіївки невідома: поселення виникло наприкінці XVII – на початку XVIII століття. Свою історію воно бере від села з мальовничою садибою та храмом, розташованого на дорозі до слободи Дергачі та далі на Суми.

Спочатку маєток належав харківському полковнику Григорію Донець-Захаржевському, пізніше він перейшов у володіння дворянського роду Щербиніних. У XVIII столітті в Олексіївці проживали 142 чоловіки та 145 жінок кріпаків, які займалися землеробством і скотарством.

Ймовірно, назва нинішнього району Харкова пов’язана зі святим джерелом преподобного Олексія, людини Божої. У 1839 році тут було збудовано кам’яний храм Різдва Пресвятої Богородиці. Храм був зруйнований у роки Другої світової війни, а джерело існує й досі. Багато жителів району використовують його воду у повсякденному житті.

Храм Різдва Пресвятої Богородиці в Олексіївці, 1914 рік

1935 року Олексіївка була включена до складу міста. Масова багатоповерхова забудова району розпочалася в середині 1970-х років, а у 1980-х роках забудова просунулась у бік П’ятихаток. Частина району від проспекту Людвіга Свободи до П’ятихаток отримала назву Нова Олексіївка.

Раніше ми писали про харківське село з "кучерявою" назвою. Офіційним роком заснування села вважається 1750 рік.