Там вели розпусне життя? Від чого походить ця дивна назва українського села та де воно на карті

Вперше ця місцевість буда згадана ще у 1666 році

В Україні є чимало мальовничих сіл із давньою історією, які особливо привертають до себе увагу незвичайними назвами. Серед них — село Блудше, яке знаходиться у Чернігівській області.

Невелике поселення у Козелецькій селищній громаді (до 2016 року — Стависька сільська рада), що на Чернігівщині, не раз ставало предметом цікавості істориків та краєзнавців саме через своє незвичне ім’я.

Загалом люди плутають походження назви "Блудше" із давньослов’янським словом "блуд", що означає "омана, блукання", або ж "блудити", тобто "вести розпусне статеве життя". Втім це зовсім не має стосунку до данної місцевості.

Панорама Блудшого

Від чого походить назва села Блудше

Як повідомляє Обласний центр народної творчості у Фейсбуці, хто і коли вперше оселився в глухих лісах на місці сучасного села Блудше — достеменно невідомо. Можливо, той поселенець мав прізвище Блудчий чи Блутчий, адже самий хутір — Блудчий — уперше був згаданий як село у переписі 1666 року. На той час тут проживав з родиною багатий селянин Іван Гаврилов, який "мав трьох волів та коня".

Село Блудше

Прізвище Блудший досить поширене в Україн. А у згаданому переписі значилися дві людини, чиї прізвища походили від слова Блудше. Це купець з Остра Іван Блудченко та міщанин із містечка Козари Трохим Блутчин. Прізвища обох вказують на те, що вони прийшли до міст із села Блудше, а отже, воно існувало вже в середині ХVІІ ст. За часів Богдана Хмельницького це село було вільним від сплати податків переписні книги 1666 року

Відомо, що у 1898 році у селі Блудше відкрили школу грамоти. На початку XX століття тут збудували Олександрівську церкву, а наприкінці 1950-х років село увійшло до складу Стависького колгоспу й стало бригадним.

Церква у Блудшому

Скільки носіїв прізвища Блудчий/Блудший в Україні

В Україні, за даними порталу "Рідні", 36 людей носять прізвище Блудчий, більшість з них (11) зареєстровано саме в Чернігівській міській раді. Щодо прізвища Блудший, то тут йдеться про 37 носіїв, 9 з яких зареєстровано в Чернігівському районі.

Прізвище Блудчий мають 36 носіїв по Україні Прізвище Блудший - 37 по всій Україні

