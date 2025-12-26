Там жили мавпи і застрелився голова УСРС: як Держпром став символом Харкова (фото)

Дехто порівнював Харків із Нью-Йорком через його унікальну архітектуру

У самому серці Харкова височіє будівля, яка стала символом міста і його історії. Держпром не лише привертає увагу своєю величчю та архітектурою, а й бачив ключові події століття — війну та зміни влади.

Цей хмарочос унікальний і таємничий водночас, і лише дізнавшись його історію, можна зрозуміти, чому він став візитівкою Харкова. Детальніше про нього написав "Телеграф".

Харківський "людський мурашник": історія будівлі, яку знають усі

Держпром. Фото: Харків Привабливий

Цікаві факти

Держпром став найбільшим у світі будинком конструктивізму на початковому етапі розвитку стилю та першим державним офісним хмарочосом у модерністських формах. Будівля має дев’ять веж висотою від шести до 13 поверхів. Загальна висота разом із телеантеною — 108 метрів, без неї — 63 метри. Споруду розташували так, щоб сонячне світло при заході просвічувало фасад, а між вежами проклали "повітряні" переходи завдовжки до 26 метрів. З 2018 року входить до реєстру нерухомих пам’яток національного значення, а з 2023 року — до списку ЮНЕСКО об’єктів, що потребують посиленого захисту.

Будівництво (1927 рік). Фото: Wikipedia

Будівництво Держпрому (1928 рік). Фото: Wikipedia

Коротка історія

Будівлю спочатку планували для керівництва УСРР та управлінь промисловості республіки. Її офіційна назва була "Будинок державної промисловості", пізніше скоротили до "ДДП" або "Держпром". З 21 листопада 1926 року хмарочос називали "Дзержинським будинком", але згодом закріпилася сучасна назва. Письменники та мешканці вигадували для споруди власні прізвиська, зокрема "дім-гора", "ковчег" і "людський мурашник".

Після введення в експлуатацію Держпром займали Держплан, Вища рада народного господарства, народні комісаріати та численні трести. У будинку були зали для засідань на 1000 і 250 місць, їдальня, бібліотека, телефонна станція, архів, радіостанція, пошта, медпункт, перукарня, готель і майстерні. Споруда вражала висотою і деякі порівнювали Харків із Нью-Йорком.

З 1928 по 1934 рік у Держпромі розміщувалася Рада народних комісарів УСРР. 7 липня 1933 року у власному кабінеті в п’ятому під’їзді Держпрому застрелився голова уряду УРСР Микола Скрипник. Після перенесення столиці до Києва у 1934 році будівлю зайняли відділи облвиконкому.

Під час нацистської окупації 1941–1943 років у першому поверсі Держпрому розмістили стайню, а на інших поверхах жили втеклі мавпи з зоопарку. Перед відступом німці мінували будівлю і підпалили її, але залізобетон не зазнав серйозної шкоди. Відновлювали Держпром у 1943–1947 роках. Після реставрації сюди повернулися трести та бібліотека, а в 1949 році відкрився перший в СРСР аматорський телецентр. У 1954 році на будівлі встановили телевежу, що підняла загальну висоту до 108 метрів.

Радянський зенітник біля Держпрому (1943 рік). Фото: Wikipedia

Держпром у 1955 році. Фото: Wikipedia

У 2001 році розпочалася сучасна реконструкція будівлі, яка мала завершитися у 2011 році. У вересні 2018 року закінчили відновлення фасадів, залишилося відремонтувати переходи між частинами будівлі та замінити комунікації й ліфти.

Сьогодні в Держпромі працює близько 300 орендарів, серед них державні та приватні компанії. Тут розміщені обласна державна адміністрація, господарський суд, телецентр і телестудія. 24 серпня 2021 року на даху відкрили оглядовий майданчик із відреставрованим ліфтом, входом, холом і сходами.

Російські удари по інфраструктурі

Держпром зазнав руйнувань. Фото: GETTY IMAGES

28 жовтня 2024 року один із під’їздів Держпрому був пошкоджений російською авіабомбою. Було зруйновано кілька поверхів. 8 листопада 2024 року по будівлі завдали нового удару, пошкодивши скління та вітражі, а бомба влучила по зеленій зоні.

