Алексеевка от имени Алексей? Откуда пошло название одного из густонаселенных районов Харькова

Алексеевка выросла из тихого села

Одной из страниц истории Харькова является район Алексеевка. Из тихого сельского уголка он со временем превратился в оживленный спальный район.

Точная дата основания Алексеевки неизвестна: поселение возникло в конце XVII — начале XVIII века. Свою историю оно берет от села с живописной усадьбой и храмом, расположенного на дороге к слободе Дергачи и далее на Сумы.

Изначально имение принадлежало харьковскому полковнику Григорию Донец-Захаржевскому, позднее оно перешло во владение дворянского рода Щербининых. В XVIII веке в Алексеевке проживали 142 мужчины и 145 женщин крепостных крестьян, занимавшихся земледелием и скотоводством.

Вероятно, название нынешнего района Харькова связано со святым источником преподобного Алексия, человека Божия. В 1839 году здесь был построен каменный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Храм был разрушен в годы Второй мировой войны, а источник существует и поныне. Многие жители района используют его воду в повседневной жизни.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Алексеевке, 1914 год

В 1935 году Алексеевка была включена в состав города. Массовая многоэтажная застройка района началась в середине 1970-х годов, а в 1980-х годах застройка продвинулась в сторону Пятихаток. Часть района от проспекта Людвига Свободы к Пятихаткам получила название Новая Алексеевка.

