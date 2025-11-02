Так утеплюють будинки скандинави: робочий лайфхак українцям для суворих зим

Скандинави використовують теплоізоляційні матеріали у домівках

Платіжки на електроенергію змушують задуматися, як зекономити на опаленні. Цікавим є скандинавський досвід, коли люди не витрачають постійно кошти на обігрів домівки, а намагаються уникнути втрати тепла.

"Телеграф" розповість лайфхаки скандинавів, які допомагають їм заощаджувати на опаленні та жити у теплих домівках.

Як скандинави зберігають тепло

Насамперед скандинави опираються на теплоізоляцію — оснащують підлогу матеріалами, які не пропускають холод. Наприклад, вони кріплять на фундамент будинку екструзійний пінополістирол (XPS), який має низьке водопоглинання і зменшує втрату тепла.

Екструзійний пінополістирол, фото nl.ua

Також нерідко під підлогу прокладають товстий пінопласт. Таким чином тепло спрямовується не в ґрунт, а в приміщення, адже створюється ізоляційний шар, який його утримує. А от для утеплення стін у скандинавських країнах зазвичай використовують тверду та м'яку скловату.

Тверда скловата, фото "Максимус Центр"

М'яка скловата — матеріал у рулонах, яким заповнюють порожнини у стінах і міжповерхових перекриттях. Тверда скловата — це жорсткі плити або панелі, які використовують як внутрішній шар стіни. Разом вони утворюють конструкцію, яка допомагає зберігати тепло у помешканні.

М'яка скловата, фото Amazon

У Скандинавії велику увагу приділяють вікнам, оскільки через них може втрачатися 20-30% тепла. Тому зазвичай у Північній Європі встановлюють дерев'яні вікна. Вони обирають мультифункціональний пакет (три або чотири скла), який буде утримувати тепло. Щоб не було протягів, по периметру рами використовують сучасні ущільнювачі.

Дерев'яні вікна, фото isu.org.ua

Ще один лайфхак, як жити у теплому помешканні, — це обирати квартири чи будинки з вікнами, що виходять на південь, схід або захід, але не на північ. Тоді у приміщення потраплятиме максимум сонячного проміння.

