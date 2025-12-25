Допоможе зігріти постіль у мороз: простий лайфхак від одеситів в умовах блекауту (відео)

Одесити показали, як гріються ночами

Через удари росіян по українській енергетичній інфраструктурі у багатьох містах навіть на Різдво відключення світла досягають 10 годин. При цьому на вулиці – різдвяні морози. Одесити розповіли, як вони зігріваються в умовах тривалого блекауту.

Відповідне відео було опубліковано в одному з місцевих Telegram-каналів. На допомогу прийде газова плита та пластикова пляшка.

Мешканка Одеси поділилася своїм способом не замерзнути. Для цього вона гріє воду на газовій плиті та заливає її у пластикові пляшки. Такі імпровізовані грілки жінка кладе в ліжко під ковдру собі та синові в ділянці ніг.

Варто зазначити, що в Одесі немає енергопостачання вже шостий день. Тому місцеві жителі змушені використовувати та винаходити різні лайфхаки, щоб зігрітися без електрики.

