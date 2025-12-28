Українкам можливо потрібно буде замінити купу документів: чому та що саме

Потрібно оновити щонайменше шість важливих папірців

Українцям після одної важливої події в їхньому житті можливо знадобиться замінити багато основних документів, починаючи с паспорта. Оновлення документів може стати справжнім випробуванням, якщо не знати, з чого почати.

Мовиться про зміну прізвища після весілля. Що обов’язково потрібно поміняти та які папери можна залишити без змін, пояснили в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, передає "Мukachevo.net".

Весілля — і нові клопоти: які документи доведеться замінити українкам

Зміна прізвища підтверджується свідоцтвом про шлюб. У паспорті під час реєстрації шлюбу роблять відмітку про необхідність обміну документа протягом місяця. Навіть під час воєнного стану цей строк не змінюється. Закон не зобов’язує змінювати прізвище, але якщо це зроблено, документи потрібно оновити вчасно.

Насамперед слід обміняти внутрішній паспорт громадянина України. Це можна зробити у підрозділах ДМС або ЦНАП, незалежно від місця прописки, за живою або електронною чергою. Після отримання нового паспорта варто оновити закордонний паспорт. Його оформлюють у ДМС, ЦНАП або через сервісні центри ДП "Документ".

Також потрібно оновити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Номер коду не змінюється, але видається нова довідка з новим прізвищем. Протягом місяця слід повідомити податкову про зміну даних — особисто або через електронний кабінет.

Паспорт українця

Водійське посвідчення обмінюють протягом 10 днів після отримання нового паспорта. Старе посвідчення стає недійсним. Процедура проходить у сервісних центрах МВС або онлайн через "Кабінет водія" та застосунок "Дія".

Медичні дані також варто оновити. Йдеться про декларацію з лікарем та поліс медичного страхування. У системі eHealth зміни часто відбуваються автоматично, але для швидшого процесу краще звернутися до лікаря або реєстратури.

Якщо є авто, потрібно перереєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС через зміну персональних даних. В страхову компанію слід повідомити для оновлення автоцивілки або КАСКО.

Банки потрібно поінформувати про зміну прізвища. Це стосується рахунків, карток і договорів, щоб у документах відображалися актуальні дані.

Заповіт, складений раніше, залишається чинним, але його рекомендують переоформити на нове прізвище. Для цього слід звернутися до нотаріуса з новим паспортом і свідоцтвом про шлюб.

Фізичним особам-підприємцям слід зареєструвати зміну прізвища в Єдиному державному реєстрі (ЄДР), щоб дані ФОП відповідали новому паспорту.

Не всі документи потребують заміни. Дипломи, атестати та інші документи про освіту залишаються дійсними. Так само не перевидають документи на майно — достатньо свідоцтва про шлюб. Трудову книжку не змінюють, у ній лише роблять запис про нове прізвище.

