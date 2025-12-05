Якщо не оновити фото в паспорті-книжечці: чи залишається дійсним

У Міграційній службі роз’яснили питання щодо вклеювання фотокарток на досягнення 45-річного віку

Чисельна кількість українців мають паспорт у вигляді книжечки зразка 1994 року. В них мають бути вклеєні фотокартки. Восени 2022 року у Кабміні прийняли відповідну постанову, яка "поставила крапку" у цьому питанні.

Згідно з цією постановою, паспорти у формі картки, строк дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року або за 30 днів до цієї дати, а також паспорти старого зразка 1994 року без вклеєної фотокартки, вважаються дійсними документами, що підтверджують особу та громадянство України, на час дії воєнного стану. Про це передали в Міграційній службі Дніпропетровської області.

Паспорт

Водночас, після завершення або скасування воєнного стану громадяни зобов’язані вклеїти нову фотокартку або обміняти паспорт протягом 30 календарних днів. Це можна зробити у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби України, маючи при собі необхідні документи.

Таким чином, навіть якщо паспорт не оновлений через війну, він залишається легітимним і може використовуватися для посвідчення особи та підтвердження громадянства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли українцям неможливо уникнути заміни паспорта-книжечки.