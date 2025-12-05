Рус

Якщо не оновити фото в паспорті-книжечці: чи залишається дійсним

Марина Бондаренко
Паспорт
У Міграційній службі роз’яснили питання щодо вклеювання фотокарток на досягнення 45-річного віку

Чисельна кількість українців мають паспорт у вигляді книжечки зразка 1994 року. В них мають бути вклеєні фотокартки. Восени 2022 року у Кабміні прийняли відповідну постанову, яка "поставила крапку" у цьому питанні.

Згідно з цією постановою, паспорти у формі картки, строк дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року або за 30 днів до цієї дати, а також паспорти старого зразка 1994 року без вклеєної фотокартки, вважаються дійсними документами, що підтверджують особу та громадянство України, на час дії воєнного стану. Про це передали в Міграційній службі Дніпропетровської області.

Чи буде дійсним український паспорт без фото під час війни
Водночас, після завершення або скасування воєнного стану громадяни зобов’язані вклеїти нову фотокартку або обміняти паспорт протягом 30 календарних днів. Це можна зробити у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби України, маючи при собі необхідні документи.

Таким чином, навіть якщо паспорт не оновлений через війну, він залишається легітимним і може використовуватися для посвідчення особи та підтвердження громадянства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли українцям неможливо уникнути заміни паспорта-книжечки.

