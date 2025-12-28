Украинкам, возможно, нужно будет заменить кучу документов: почему и что именно

Нужно обновить как минимум шесть важных бумаг

Украинцам после одного важного события в их жизни, возможно, понадобится заменить многие основные документы, начиная с паспорта. Обновление документов может стать настоящим испытанием, если не знать, с чего начать.

Речь идет об изменении фамилии после свадьбы. Что обязательно нужно поменять и какие документы можно оставить без изменений, объяснили в Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции, передает "Mukachevo.net".

Свадьба — и новые заботы: какие документы придется заменить украинкам

Смена фамилии подтверждается свидетельством о браке. В паспорте при регистрации брака делают отметку о необходимости обмена документа в течение месяца. Даже во время военного положения этот срок не меняется. Закон не обязывает менять фамилию, но если это сделано, документы нужно обновить вовремя.

Прежде всего, следует обменять внутренний паспорт гражданина Украины. Это можно сделать в подразделениях ГМС или ЦПАУ, независимо от места прописки, за живой или электронной очередью. После получения нового паспорта следует обновить загранпаспорт. Его оформляют в ГТС, ЦПАУ или через сервисные центры ГП "Документ".

Также необходимо обновить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Номер кода не меняется, но выдается новая справка с новой фамилией. В течение месяца следует уведомить налоговую об изменении данных лично или через электронный кабинет.

Паспорт украинца

Водительские права обменивают в течение 10 дней после получения нового паспорта. Старое удостоверение становится недействительным. Процедура проходит в сервисных центрах МВД или онлайн через "Кабинет водителя" и приложение "Дия".

Медицинские данные также следует обновить. Речь идет о декларации с врачом и полисе медицинского страхования. В системе eHealth изменения часто происходят автоматически, но для ускорения процесса лучше обратиться к врачу или в регистратуру.

Если есть авто, нужно перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД из-за изменения персональных данных. В страховую компанию следует сообщить для обновления автогражданки или КАСКО.

Банки нужно информировать об изменении фамилии. Это касается счетов, карт и договоров, чтобы в документах отображались актуальные данные.

Завещание, составленное ранее, остается в силе, но его рекомендуют переоформить на новую фамилию. Для этого следует обратиться к нотариусу с новым паспортом и свидетельством о браке.

Физическим лицам-предпринимателям следует зарегистрировать смену фамилии в Едином государственном реестре (ЕГР), чтобы данные ФЛП соответствовали новому паспорту.

Не все документы нуждаются в замене. Дипломы, аттестаты и другие документы по образованию остаются действительными. Так же не переиздают документы на имущество – достаточно свидетельства о браке. Трудовую книгу не меняют, в ней только делают запись о новой фамилии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, остается ли настоящим паспорт книжкой, если туда не вклеить новое фото.