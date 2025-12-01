Деяким українцям доведеться заплатити штраф: це пов'язано з паспортами

Необхідно своєчасно змінювати дані в паспорті, щоб не платити грошове стягнення

Багато українців можуть навіть не помітити момент, коли їхній паспорт стає недійсним. Це пов’язано з однією обов’язковою процедурою, яку потрібно зробити у визначений термін.

В Україні кожен, хто має старий паспорт-книжечку, має вклеїти нове фото, коли йому виповнюється 25 або 45 років. На це дають лише місяць. Якщо цього не зробити — паспорт стає недійсним, як передали у "Оboz.ua".

Якщо людину спіймають з недійсним паспортом — вперше дають попередження, а при повторному порушенні протягом року — штраф від 17 до 51 грн.

Стару книжечку використовувати можна далі — її не потрібно обов’язково змінювати на сучасну ID-картку. Але змінити на ID-картку доведеться, якщо паспорт втрачено, вкрадено, зіпсовано або змінилися дані власника (наприклад, прізвище).

ID-паспорт громадянина України

Оформлення нової ID-картки коштує 558 грн (якщо чекати 20 робочих днів): 126 грн — адміністративні послуги, 432 грн — бланк. Якщо потрібен паспорт швидко — за 10 робочих днів доведеться заплатити 928 грн.

Також є безкоштовний варіант: для підлітків, які отримують паспорт вперше (з 14 років), оформлення ID-картки буде безкоштовним.

