Рус

Усім треба замінити паспорт-книжечку? Скільки ще можна користуватися документом

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Паспорт України
Паспорт України. Фото Відкриті джерела

У міграційній службі пояснили, коли паспорт зразка 94-го року буде недійсним

Багато українців досі користуються паспортами-книжечками зразка 1994 року і не знають, чи потрібно їх обмінювати на сучасну ID-картку.

У міграційній службі Дніпропетровської області розповіли, чи є визначена дата чинності паспортів громадянина України, який маж паспорт-книжечку зразка 1994 року. Відповідний пост є на Facebook.

За законом, кінцевої дати чинності таких паспортів не визначено. Тобто, якщо ваш паспорт цілий і інформація в ньому актуальна, він залишається дійсним. Обміняти його на сучасну ID-картку ви можете за власним бажанням.

Оформлення ID-картки обов’язкове або рекомендоване у таких випадках:

  • досягнення 14 років;
  • втрата або викрадення паспорта;
  • закінчення терміну дії ID-картки;
  • зміни даних у паспорті-книжечці;
  • виявлення помилки в паспорті;
  • коли паспорт став непридатним для використання;
  • при невклеєному фото після досягнення 25 або 45 років (з урахуванням воєнного стану).

Для отримання ID-картки можна звертатися до будь-якого підрозділу Міграційної служби у Дніпропетровській області, незалежно від місця реєстрації. Це значно спрощує процес і дозволяє швидко оформити сучасний документ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому деяким українцям потрібно буде заплатити штраф, пов'язаний з паспортом.

Теги:
#Правила #Паспорт #Документ