Усім треба замінити паспорт-книжечку? Скільки ще можна користуватися документом

У міграційній службі пояснили, коли паспорт зразка 94-го року буде недійсним

Багато українців досі користуються паспортами-книжечками зразка 1994 року і не знають, чи потрібно їх обмінювати на сучасну ID-картку.

У міграційній службі Дніпропетровської області розповіли, чи є визначена дата чинності паспортів громадянина України, який маж паспорт-книжечку зразка 1994 року. Відповідний пост є на Facebook.

За законом, кінцевої дати чинності таких паспортів не визначено. Тобто, якщо ваш паспорт цілий і інформація в ньому актуальна, він залишається дійсним. Обміняти його на сучасну ID-картку ви можете за власним бажанням.

Оформлення ID-картки обов’язкове або рекомендоване у таких випадках:

досягнення 14 років;

втрата або викрадення паспорта;

закінчення терміну дії ID-картки;

зміни даних у паспорті-книжечці;

виявлення помилки в паспорті;

коли паспорт став непридатним для використання;

при невклеєному фото після досягнення 25 або 45 років (з урахуванням воєнного стану).

Для отримання ID-картки можна звертатися до будь-якого підрозділу Міграційної служби у Дніпропетровській області, незалежно від місця реєстрації. Це значно спрощує процес і дозволяє швидко оформити сучасний документ.

