Оформлення пенсії в Україні: в Пенсійному фонді розповіли, як це зробити

В Україні право на оформлення пенсії залежить не лише від віку, а й від наявності необхідного страхового стажу

Вихід на пенсію в Україні можливий у 63 роки для жінок та у 65 років для чоловіків. Оформити пенсію можна кількома способами.

Для оформлення пенсії в Україні існують чітко прописані алгоритми. Про це повідомила заступниця Голови правління Пенсійного Фонду України Ірина Ковпашко у відповідь на запит "Телеграфу".

"Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії урегульовано статтею 44 Закону № 1058 та Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України. "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846", — зазначено в документі.

Також наголошується, що заяву на призначення пенсії та пакет документів можна подати кількома способами. Зокрема, в електронній або паперовій формі:

безпосередньо до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;

або в електронній формі через вебпортал електронних послуг Фонду (portal.pfu.gov.ua), з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Оформлення пенсії в Україні

Після подачі заяви, потрібно зробити ще один крок. Разом із заявою подаються такі документи:

паспорт; реєстраційний номер облікової

картки платника податків; документи про страховий стаж (трудова книжка,

свідоцтво про народження дітей, диплом за денною формою навчання, військовий квиток);

довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд до липня 2000 року (за бажанням пенсіонера);

документи, які засвідчують особливий статус особи (за наявності).

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина пенсіонерів може втратити пенсії вже з 1 січня — до 31 грудня потрібно пройти ідентифікацію. Щоправда, стосується це не усіх пенсіонерів.