Українцям уріжуть пенсії: хто отримуватиме менше грошей у 2026 році

Двох категорій людей зміни не торкнуться

З 1 січня 2026 року в Україні діятимуть обмеження розміру щомісячних виплат для окремих категорій пенсіонерів. Це стосуватиметься тих, чия пенсія перевищує встановлений законом максимальний ліміт — 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Що потрібно знати:

Частина пенсії вище за поріг зменшуватиметься за ступенями: 50%, 40%, 30%, 20% і 10%

Основна сума пенсії нижче за поріг не змінюється

Обмеження не стосуються учасників АТО та сімей загиблих

Про це йдеться у пресслужбі Пенсійного фонду України. 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб у 2026 році — 25 950 гривень.

Тобто діятимуть такі правила:

10-11 прожиткових мінімумів — 50% від надлишку

11–13 прожиткових мінімумів – 40%

13–17 прожиткових мінімумів – 30%

17-21 прожитковий мінімум — 20%

понад 21 прожитковий мінімум — 10%.

Основна сума пенсії залишатиметься без змін, а зменшення торкнеться виключно тієї частини, яка перевищує встановлений поріг.

У ПФУ також наголосили, що обмежувальні коефіцієнти не торкнуться:

Пенсії осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції , забезпеченні національної безпеки та оборони, захист населення та держави під час військової агресії РФ;

, забезпеченні національної безпеки та оборони, захист населення та держави під час військової агресії РФ; Пенсії членів сімей загиблих, призначені у разі втрати годувальника.

