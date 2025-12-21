Українцям уріжуть пенсії: хто отримуватиме менше грошей у 2026 році
Двох категорій людей зміни не торкнуться
З 1 січня 2026 року в Україні діятимуть обмеження розміру щомісячних виплат для окремих категорій пенсіонерів. Це стосуватиметься тих, чия пенсія перевищує встановлений законом максимальний ліміт — 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.
Що потрібно знати:
- Частина пенсії вище за поріг зменшуватиметься за ступенями: 50%, 40%, 30%, 20% і 10%
- Основна сума пенсії нижче за поріг не змінюється
- Обмеження не стосуються учасників АТО та сімей загиблих
Про це йдеться у пресслужбі Пенсійного фонду України. 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб у 2026 році — 25 950 гривень.
Тобто діятимуть такі правила:
- 10-11 прожиткових мінімумів — 50% від надлишку
- 11–13 прожиткових мінімумів – 40%
- 13–17 прожиткових мінімумів – 30%
- 17-21 прожитковий мінімум — 20%
- понад 21 прожитковий мінімум — 10%.
Основна сума пенсії залишатиметься без змін, а зменшення торкнеться виключно тієї частини, яка перевищує встановлений поріг.
У ПФУ також наголосили, що обмежувальні коефіцієнти не торкнуться:
- Пенсії осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні національної безпеки та оборони, захист населення та держави під час військової агресії РФ;
- Пенсії членів сімей загиблих, призначені у разі втрати годувальника.
