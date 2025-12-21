Рус

Українцям уріжуть пенсії: хто отримуватиме менше грошей у 2026 році

Пенсії Новина оновлена 21 грудня 2025, 14:16
Двох категорій людей зміни не торкнуться

З 1 січня 2026 року в Україні діятимуть обмеження розміру щомісячних виплат для окремих категорій пенсіонерів. Це стосуватиметься тих, чия пенсія перевищує встановлений законом максимальний ліміт — 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Що потрібно знати:

  • Частина пенсії вище за поріг зменшуватиметься за ступенями: 50%, 40%, 30%, 20% і 10%
  • Основна сума пенсії нижче за поріг не змінюється
  • Обмеження не стосуються учасників АТО та сімей загиблих

Про це йдеться у пресслужбі Пенсійного фонду України. 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб у 2026 році — 25 950 гривень.

Тобто діятимуть такі правила:

  • 10-11 прожиткових мінімумів — 50% від надлишку
  • 11–13 прожиткових мінімумів – 40%
  • 13–17 прожиткових мінімумів – 30%
  • 17-21 прожитковий мінімум — 20%
  • понад 21 прожитковий мінімум — 10%.

Основна сума пенсії залишатиметься без змін, а зменшення торкнеться виключно тієї частини, яка перевищує встановлений поріг.

У ПФУ також наголосили, що обмежувальні коефіцієнти не торкнуться:

  • Пенсії осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні національної безпеки та оборони, захист населення та держави під час військової агресії РФ;
  • Пенсії членів сімей загиблих, призначені у разі втрати годувальника.

