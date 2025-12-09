Вирахують із пенсії чи зарплати? Що чекає на боржників за комуналку

Краще вчасно сплачувати за надані послуги

За борги за комунальними платежами можуть відкрити виконавче провадження. Гроші на погашення боргу беруть з рахунків боржника, але якщо коштів немає, їх можуть вираховувати з зарплати, пенсії чи стипендії.

Що треба знати:

Борги за комуналку можуть стягувати примусово з рахунків боржника

Якщо коштів на них нема, гроші можуть вираховувати з його доходів — зарплати, пенсії, стипендії

Якщо борг перевищує 160 тисяч гривень, можуть навіть забрати єдине житло

Блокування рахунків за борги — як це відбувається

Про це "Телеграфу" розповіла адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус. За її словами, після відкриття виконавчого провадження через заборгованість, державний або приватний виконавець перевіряє, яке майно має боржник. Також він встановлює, чи є на його банківських рахунках кошти.

Якщо гроші на рахунках є, може бути винесено постанову про накладення арешту на грошові кошти боржника в банку. Протягом одного дня з моменту винесення постанови, вона має бути передана відповідному банку, який здійснює блокування рахунку в межах загальної суми боргу. При цьому, наголосила адвокат, розблокувати рахунок можна лише після повного погашення заборгованості, або скасування рішення про стягнення боргу.

Інші способи примусового повернення боргу

У разі відсутності в боржника майна чи коштів в банку, стягнення може бути звернено на заробітну плату, пенсію чи стипендію (ст. 68 ЗУ "Про виконавче провадження"), — пояснила Ольга Брус

За словами адвоката, якщо в боржника взагалі відсутнє будь-яке інше майно, а сума боргу перевищує 160 тисяч гривень, виконавча служба може забрати житло боржника. Тому, наголосила Ольга Брус, найкращий варіант — це вчасно оплачувати необхідні комунальні платежі, аби уникнути блокування рахунків та інших неприємностей з виконавчою службою.

Нагадаємо, експерт з питань публічних (комунальних) послуг та відповідної інфраструктури Асоціації міст України Олег Гарник розповів "Телеграфу" у чому головна проблема несплати рахунків за комуналку. За теплопостачання українці винні до 35 млрд грн, за водопостачання та водовідведення до 10 млрд грн, а за вивезення побутових відходів – до 2,5 млрд грн.