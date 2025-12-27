Київ поринув у пітьму. Як столиця переживає тривале відключення після атаки (репортаж)

Маже 40% будинків столиці залишились без опалення

Після заходу сонця 27 грудня столиця поринала у темряву через масштабні відключення світла в Києві після російської атаки. Чимало киян поприходили у заклади та магазини, аби зарядити телефони.

Про це свідчать фото кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова. За його словами, ввечері 27 грудня столиця ніби завмерла та перетворилась на темний куточок України.

Що треба знати:

Внаслідок російської атаки понад 600 тисяч абонентів в Києві залишилось без світла

Енергетики докладають максиму зусиль, аби відновити електропостачання якомога швидше

На стабілізацію ситуації в Києві може знадобитись два-три дні

На фото видно, що майже усі багатоповерхівки столиці поринули у пітьму. Світяться лише поодинокі вікна, де ймовірніше є альтернативні джерела живлення. Освітлення на дорогах та тротуарах також немає, адже у столиці діють екстрені обмеження електроенергії.

Пусті та темні стадіони в Києві під час відключень. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Багатоповерхівки столиці без світла. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Київ під час відключень після атаки РФ. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Чимало киян зібрались у супермаркетах, кав'ярнях, аби зарядити телефони. Подекуди люди цілий день провели у закладах, аби попрацювати, адже ресурсів гаджетів не вистачає на такі тривалі відключення.

Хлопчик заряджає телефон під час відключень в Києві. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Заклади заповнені людьми під час відключень. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Кияни заряджають телефони в магазинах. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Коли в Київ повернуть світло

Як повідомив нардеп Сергій Нагорняк, для стабілізації електропостачання у Києві може знадобитись 2-3 дні. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути світло киянам, але ситуація непроста.

Окрім того, через екстрені відключення маже 40% будинків столиці залишились без опалення. Були також перебої з водопостачанням. Через атаку РФ без світла залишилось понад 600 тисяч абонентів.

