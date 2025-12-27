Рус

Київ поринув у пітьму. Як столиця переживає тривале відключення після атаки (репортаж)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Відключення світла в Києві Новина оновлена 27 грудня 2025, 20:24
Відключення світла в Києві. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Маже 40% будинків столиці залишились без опалення

Після заходу сонця 27 грудня столиця поринала у темряву через масштабні відключення світла в Києві після російської атаки. Чимало киян поприходили у заклади та магазини, аби зарядити телефони.

Про це свідчать фото кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова. За його словами, ввечері 27 грудня столиця ніби завмерла та перетворилась на темний куточок України.

Що треба знати:

  • Внаслідок російської атаки понад 600 тисяч абонентів в Києві залишилось без світла
  • Енергетики докладають максиму зусиль, аби відновити електропостачання якомога швидше
  • На стабілізацію ситуації в Києві може знадобитись два-три дні

На фото видно, що майже усі багатоповерхівки столиці поринули у пітьму. Світяться лише поодинокі вікна, де ймовірніше є альтернативні джерела живлення. Освітлення на дорогах та тротуарах також немає, адже у столиці діють екстрені обмеження електроенергії.

Як виглядає Київ під час відключень
Пусті та темні стадіони в Києві під час відключень. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Як виглядає Київ під час відключень
Багатоповерхівки столиці без світла. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Як виглядає Київ під час відключень
Київ під час відключень після атаки РФ. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Чимало киян зібрались у супермаркетах, кав'ярнях, аби зарядити телефони. Подекуди люди цілий день провели у закладах, аби попрацювати, адже ресурсів гаджетів не вистачає на такі тривалі відключення.

Як Київ живе без світла
Хлопчик заряджає телефон під час відключень в Києві. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Як Київ живе без світла
Заклади заповнені людьми під час відключень. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Як Київ живе без світла
Кияни заряджають телефони в магазинах. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Коли в Київ повернуть світло

Як повідомив нардеп Сергій Нагорняк, для стабілізації електропостачання у Києві може знадобитись 2-3 дні. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути світло киянам, але ситуація непроста.

Окрім того, через екстрені відключення маже 40% будинків столиці залишились без опалення. Були також перебої з водопостачанням. Через атаку РФ без світла залишилось понад 600 тисяч абонентів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть росіяни влаштувати блекаут в Україні на Новий рік.

Теги:
#Київ #Відключення світла #Ян Доброносов