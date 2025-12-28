Все через Трампа: що відомо про бої в Гуляйполі і скільки звідти до Дніпра (карта)

Не захопивши Гуляйполе росіяни не можуть просуватись далі по території України

Попри заяви росіян про окупацію Гуляйполя Запорізької області, місто вони не контролюють. За кожен метр цього населеного пункту йдуть бої.

Командування армії РФ кидає все нові резерви на захоплення міста. "Телеграф" зібрав останню інформацію про ситуацію в Гуляйполі.

Що відбувається в Гуляйполі

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що росіяни не захопили місто Гуляйполе. Навколо нього тривають важкі бої.

"Ворог зараз знаходиться в частині Гуляйполя, як і повідомлялося раніше, вони не захопили все Гуляйполе і бої тривають, дуже динамічні, за цей населений пункт", — написав Коваленко.

В Силах оборони півдня України підтвердили, що ворог не окупував місто. Українське військо дає відсіч окупаційним військам.

"Бої за Гуляйполе та Степногірськ тривають. Сили оборони щодня ліквідовують по кілька сотень окупантів на цьому напрямку", — зазначено в повідомленні.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначається, що, станом на вечір 28 грудня, бої за місто тривають. Росіяни будь-що намагаються просунутись на цьому напрямку.

"На Гуляйпільському напрямку наші оборонці вже зупинили вісім спроб ворога просунутись уперед в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки та Білогір’я, ще чотири боєзіткнення тривають", — сказано в повідомленні.

Зведення Генерального штабу ЗСУ за 28.12.2025 року

Чому Гуляйполе таке важливе для росіян

Як повідомляє "РБК-Україна" армія РФ підтягує резерви, щоб захопити Гуляйполе. Командування окупантів надає велике значення цьому місту.

"Біля Гуляйполя противник і далі проводить штурмові дії, намагається завезти свої групи закріплення, підтягнути резерви навіть з інших напрямків, наприклад з Вербового, знімають звідти свої підрозділи, намагаються звести їх в Гуляйполе, щоб утримати певні позиції", — розповів в ефірі телемарафону речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, ситуація на цьому напрямку доволі складна. Напередодні в Гуляйполі відбулось близько 20 бойових зіткнень.

"Крім того, біля Гуляйполя теж тривають такі бойові дії. Ворог завдає ударів і дронами, і авіацією, намагаючись зруйнувати будь-які будівлі, укріплення, які є в цьому місті. Але наші підрозділи є в Гуляйполі. І на західних околицях, в інших місцях Гуляйполя", — повідомив Волошин.

Він також зазначив що заява Росії про взяття міста під контроль не відповідає дійсності.

"Якщо росіяни вкидають туди скільки сил та засобів, не зважаючи на втрати, які несуть, вони намагаються захопити цей населений пункт, значить вони надають велике значення цьому місту, захопленню його" — зазначив речник.

За його словами, Гуляйполе важливе росіянам, бо це найбільший населений пункт в цьому районі. Від нього йдуть логістичні шляхи на захід — до Запоріжжя, на північ — на Дніпропетровщину.

"Залишити в тилу Гуляйполе і рухатись далі, наприклад до Запоріжжя чи на Дніпропетровщину — противник так би не зробив, тому і намагається захопити цей населений пункт", — пояснив Волошин.

Де розташоване Гуляйполе

Гуляйполе розташоване на південному сході України, у Запорізькій області, на правому березі річки Конка.

Гуляйполе на карті

Приблизна відстань до Запоріжжя — 100-120 км. Це близько 2-2.5 годин їзди автомобільними шляхами.

Відстань від Гуляйполя до Запоріжжя

А відстань від Гуляйполя до Дніпра — близько 200-250 кілометрів, залежно від маршруту. З Дніпра до населеного пункту можна їхати через Запоріжжя або напряму

Відстань від Гуляйполя до Дніпра

