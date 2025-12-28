Все из-за Трампа: что известно о боях в Гуляйполе и сколько оттуда до Днепра (карта)

Не захватив Гуляйполе, россияне не могут продвигаться дальше по территории Украины

Несмотря на заявления россиян об оккупации Гуляйполя Запорожской области, они не контролируют город. За каждый метр этого населенного пункта идут бои.

Командование армии РФ бросает все новые резервы на захват города. Телеграф собрал последнюю информацию о ситуации в Гуляйполе.

Что происходит в Гуляйполе

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что россияне не захватили город Гуляйполе. Вокруг него продолжаются тяжелые бои.

"Враг сейчас находится в части Гуляйполя, как и сообщалось ранее, они не захватили все Гуляйполе и бои продолжаются, очень динамичные, за этот населенный пункт", — написал Коваленко.

В Силах обороны юга Украины подтвердили, что враг не оккупировал город. Украинское войско дает отпор оккупационным войскам.

"Бои за Гуляйполе и Степногорск продолжаются. Силы обороны ежедневно ликвидируют по несколько сотен оккупантов на этом направлении", — говорится в сообщении.

В сводке Генерального штаба ВСУ отмечается, что, по состоянию на вечер 28 декабря, бои за город продолжаются. Россияне во что бы то ни стало пытаются продвинуться на этом направлении.

"На Гуляйпольском направлении наши защитники уже остановили восемь попыток врага продвинуться вперед в районах Гуляйполя, Сладкого, Дорожнянки и Белогорья, еще четыре боестолкновения продолжаются", — говорится в сообщении.

Строительство Генерального штаба ВСУ за 28.12.2025 года

Почему Гуляйполе так важно для россиян

Как сообщает "РБК-Украина", армия РФ подтягивает резервы, чтобы захватить Гуляйполе. Командование оккупантов придает большое значение этому городу.

"В Гуляйполе противник и дальше проводит штурмовые действия, пытается завезти свои группы закрепления, подтянуть резервы даже по другим направлениям, например с Вербового, снимают оттуда свои подразделения, пытаются завести их в Гуляйполе, чтобы удержать определенные позиции", — рассказал в эфире телемарафона пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, ситуация на этом направлении довольно сложная. Накануне в Гуляйполе произошло около 20 боевых столкновений.

"Кроме того, возле Гуляйполя тоже продолжаются боевые действия. Враг наносит удары и дронами, и авиацией, пытаясь разрушить любые здания, укрепления, которые есть в этом городе. Но наши подразделения есть в Гуляйполе. И на западных окрестностях, в других местах Гуляйполя", — сообщил Волошин.

Он также отметил, что заявление России о взятии города под контроль не соответствует действительности.

"Если россияне вбрасывают туда сколько сил и средств, несмотря на понесенные потери, они пытаются захватить этот населенный пункт, значит они придают большое значение этому городу, захвату его" — отметил спикер.

По его словам, Гуляйполе важно россиянам, потому что это самый большой населенный пункт в этом районе. От него идут логистические пути на запад — в Запорожье, на север — на Днепропетровщину.

"Оставить в тылу Гуляйполе и двигаться дальше, например на Запорожье или на Днепропетровщину — противник так бы не сделал, поэтому и пытается захватить этот населенный пункт", — пояснил Волошин.

Где находится Гуляйполе

Гуляйполе находится на юго-востоке Украины, в Запорожской области, на правом берегу реки Конка.

Гуляйполе на карте

Приблизительное расстояние до Запорожья — 100-120 км. Это около 2-2.5 часов езды по автомобильным дорогам.

Расстояние от Гуляйполя до Запорожья

А расстояние от Гуляйполя до Днепра – около 200-250 километров, в зависимости от маршрута. С Днепра в населенный пункт можно ехать через Запорожье или напрямую.

Расстояние от Гуляйполя до Днепра

