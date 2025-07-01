Росіяни вдарили балістикою по Дніпропетровщині: де знаходиться атаковане Гуляйполе (карта)

Після атаки зафіксовано пожежу

У вівторок, 1 липня, на Дніпропетровщині пролунали потужні вибухи. Попередньо, під атаку потрапило село Гуляйполе Кам'янського району.

Як зазначає голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, внаслідок вибухів є загиблі та поранені. Наслідки атаки уточнюються. На місцях вже працюють усі потрібні служби.

Додамо, що попередньо по селу вдарили балістикою. Як зазначали монітори, фіксувались виходи ракет з Таганрога.

Дим після вибуху в Дніпропетровській області

"Балістика на Гуляйполе Дніпропетровської области", — йдеться у повідомленні.

У Кам'янському районі пролунало кілька вибухів. Після чого виникли пожежі та у небо здійнявся стовп диму.

Гуляйполе на карті

Що відомо про Гуляйполе

Гуляйполе — село в Україні, у Затишнянській сільській громаді Кам'янського району Дніпропетровської області. Воно знаходиться на березі річки Базавлук. Через село проходить автомобільна дорога Т 0432.

Комплекс споруд кінного заводу у Гуляйполі

На території населеного пункту є лише школи, лікарня, дитячий садок та будинок культури. Всього у Гуляйполі проживає приблизно 1200 осіб.

Нагадаємо, що нещодавно до Дніпра вперше з початку повномасштабного вторгнення долетів КАБ. Вибухи пролунали у передмісті, спрацювала ППО. Вже відомо, що росіяни запустили бомбу-ракету "Гром-1". Ця новітня розробка може долати відстань в понад 120 км до цілі. Однак військовий експерт Олег Старіков розповів про три важливі нюанси, які слід розуміти щодо цього удару.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія вдарила дроном по ТЦК в Кривому Розі. У момент атаки військові та персонал установи перебували в укритті. Однак поранень зазнали цивільні, які на той момент були неподалік від епіцентру вибуху.