Росіяни вдарили балістикою по Дніпропетровщині: де знаходиться атаковане Гуляйполе (карта)
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Після атаки зафіксовано пожежу
У вівторок, 1 липня, на Дніпропетровщині пролунали потужні вибухи. Попередньо, під атаку потрапило село Гуляйполе Кам'янського району.
Як зазначає голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, внаслідок вибухів є загиблі та поранені. Наслідки атаки уточнюються. На місцях вже працюють усі потрібні служби.
Додамо, що попередньо по селу вдарили балістикою. Як зазначали монітори, фіксувались виходи ракет з Таганрога.
"Балістика на Гуляйполе Дніпропетровської области", — йдеться у повідомленні.
У Кам'янському районі пролунало кілька вибухів. Після чого виникли пожежі та у небо здійнявся стовп диму.
Що відомо про Гуляйполе
Гуляйполе — село в Україні, у Затишнянській сільській громаді Кам'янського району Дніпропетровської області. Воно знаходиться на березі річки Базавлук. Через село проходить автомобільна дорога Т 0432.
На території населеного пункту є лише школи, лікарня, дитячий садок та будинок культури. Всього у Гуляйполі проживає приблизно 1200 осіб.
Нагадаємо, що нещодавно до Дніпра вперше з початку повномасштабного вторгнення долетів КАБ. Вибухи пролунали у передмісті, спрацювала ППО. Вже відомо, що росіяни запустили бомбу-ракету "Гром-1". Ця новітня розробка може долати відстань в понад 120 км до цілі. Однак військовий експерт Олег Старіков розповів про три важливі нюанси, які слід розуміти щодо цього удару.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія вдарила дроном по ТЦК в Кривому Розі. У момент атаки військові та персонал установи перебували в укритті. Однак поранень зазнали цивільні, які на той момент були неподалік від епіцентру вибуху.