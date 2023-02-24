Від Альмодовара до Вуді Алена. 3 комедії на вихідні про мінливості кохання (відео)

Сміх із відтінком ностальгійного суму

У Києві випав перший сніг, і кияни нарешті можуть усміхнутися, зліпити сніжку й знову відчути себе дітьми. А ще в неділю відключення електрики не такі радикальні, як у будні. А отже, можна дозволити собі подивитися кіно.

"Телеграф" зібрав для вас три традиційні фільми від режисерів Пола Томаса Андерсона, Педро Альмодовара та Вуді Аллена — вони вміють перетворювати нервові зриви, історії про перше незграбне кохання та фобії нью-йоркських невротиків на комедії з легким присмаком ностальгійного суму.

"Жінки на межі нервового зриву"

Актриса середньої руки дізнається про те, що вагітна – і треба ж, якраз того дня, коли від неї втік коханий чоловік, такий самий середній актор, але на ролях мачо. Гаряча іспанська красуня у виконанні прекрасної Кармен Маура вирішує мститися, і на найближчу добу занурюється в епіцентр трагікомічного водевілю.

Як наслідок абсолютно божевільних збігів обставин, на межі нервового зриву опиняються не тільки жінки цього фільму, яких винесли у назву, але і всі навколо, враховуючи дорослого сина мачо-втікача (перша помітна роль Антоніо Бандераса), його божевільної дружини, парочки поліцейських детективів тощо.

Фільм приніс перший міжнародний успіх режисеру, драматургу та співаку у пародійній поп-групі Педро Альмодовару. Непрохідну свіжість цього фільму, його яскраві барви та чуттєвість можна пояснити політичною ситуацією: постфранкістська "відлига" прорвала греблю цензури, яка не дозволяла реалізуватися при диктатурі багатьом екстравагантним талантам. А таланти вкрай екстравагантного художника Альмодовара – це запаморочлива та точно вивірена, як годинник, драматургія з яскравими жіночими персонажами. Це незвичайний дизайн кожного кадру, яскравого, як сторінка глянсового часопису. Вміння поєднувати мову кінокласики з сентиментальністю "телемила" та яскравим кітчем рекламних роликів.

Нарешті, "Жінки на межі нервового зриву" – найсмішніший фільм режисера, який надалі тяжів до мелодрами та драмеді.

"Енні Холл"

Йому 40 років, він корінний житель Нью-Йорка та заробляє на дорогі ресторани та послуги психоаналітика стендапом. Егоцентричний невротик із купою комплексів, схоже, він уперше зрозумів, що життя йде між пальцями, як пісок.

Вона молода жінка, яка нещодавно переїхала до мегаполісу. Розкута і відкрита, ексцентрична, але консервативна. А талант співачки, який вона нещодавно відкрила в собі, здається, створює навколо неї особливу ауру світла.

Вони настільки різні, що ніяк не могли ужитися, але кожен запам’ятає ці кілька місяців, проведених разом, на все життя.

Один із найкращих і славетніший фільм Вуді Аллена досі дивує, надихає та смішить. Сповідальна інтонація в ньому поєднується з ерничеством, розкуті жарти про секс, юдейство та психоаналіз — із зворушливою інтимністю. А ностальгійна нотка, звісно ж, з роками стає домінуючою. Критики лаяли "Енні Холл" за клаптевість оповіді, яка розпадається на окремі сцени. Але саме така "репортажна" форма дає потрібну іронічну дистанцію для лав-сторі, де герої більше говорять про своє кохання, ніж люблять.

"Лакрична піца"

Історія кохання, що зароджується між 15-річним актором з дитячих телешоу і дівчиною, старшою за нього на десять років, розгортається в ностальгійній атмосфері Каліфорнії сімдесятих.

Юнак, який зарано подорослішав завдяки роботі в шоу-бізнесі (його роль зіграв син покійного Філіпа Сеймура Хоффмана – одного з найталановитіших акторів свого покоління) залишається емоційно незрілою дитиною. Героїня рокерші Алани Хаїм, незважаючи на свої 25, продовжує шукати себе, пробуючи сили на різних теренах та професіях. Кожного разу, коли вони сходяться та сваряться знову, вони дають один одному безцінні уроки дружби, взаємовиручки та вміння розкривати свої почуття.

Один із найпомітніших "авторських" режисерів Америки Пол Томас Андерсон зробив із цього "романа дорослішання" настільки світле, романтичне та наївне кіно, що спочатку здавалося, він переніс на екран історію своїх батьків. (Насправді, прототипом героя юного Хофмана став продюсер Гері Гоцман, хоча батьки режисера теж працювали у шоу-бізнесі та відрізнялися статечною різницею у віці.) Напевно секрет молодої енергії фільму в тому, що Андерсон знімає цю історію крізь призму дитячих спогадів. У світі "Лакричної піци" і трава зеленіша, і емоції яскравіші, і люди цікавіші. Та й сам фільм, позбавлений традиційних драматургічних конфліктів, схожий на сон про інше, по-справжньому щасливе життя.

Дуже шкода, що багато глядачів не побачили цього за "сексистськими" вдачами шоу-бізнесу сімдесятих і ще довго обурювалися "педофільським підтекстом" історії. Втім, один із найкращих фільмів 2021 року.

