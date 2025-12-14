Вони не залишили ялинкам шансу: найсмішніші приколи з котами піднімуть новорічний настрій (фото, відео)

Це неможливо дивитися без сміху

Постійні відключення світла та війна у рідній країні не дозволяють українцям повною мірою насолодитися радощами життя. Однак навіть у цих обставинах важливо не забувати підіймати собі настрій. Наприклад, смішними приколами з котами та їхньою улюбленою новорічною іграшкою — ялинкою.

Щороку пухнасті пустуни із завидною завзятістю перетворюють підготовку до Нового року у справжнє шоу. Варто в оселі з’явитися зеленій красуні, як для вусатих дослідників відкривається цілий світ нових пригод: незнайомі предмети, мішура, що шелестить, мерехтливі гірлянди і блискучі іграшки миттєво пробуджують у них мисливський азарт. Перед такою спокусою коти просто не в змозі встояти.

Нерідко їх надмірна цікавість і пристрасть до досліджень закінчуються поваленими ялинками, розкиданими по підлозі прикрасами та розбитими кулями, а для господарів — додатковими клопотами та незапланованим прибиранням. Але навіть попри дрібні неприємності, спостерігати за пухнастими "диверсантами" — одне задоволення: їхні витівки незмінно викликають усмішку, сміх і підіймають настрій.

Фото: Pinterest

Щоб підняти настрій навіть найпохмурішій людині, "Телеграф" зібрав добірку кумедних фото та відео з котами, які оголосили війну новорічним зеленим красуням.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Якби не було так смішно, але багато власників пухнастиків стикаються з цієї проблемою. Раніше ми писали, як відвадити кота стрибати на ялинку.