Вони не залишили ялинкам шансу: найсмішніші приколи з котами піднімуть новорічний настрій (фото, відео)
Це неможливо дивитися без сміху
Постійні відключення світла та війна у рідній країні не дозволяють українцям повною мірою насолодитися радощами життя. Однак навіть у цих обставинах важливо не забувати підіймати собі настрій. Наприклад, смішними приколами з котами та їхньою улюбленою новорічною іграшкою — ялинкою.
Щороку пухнасті пустуни із завидною завзятістю перетворюють підготовку до Нового року у справжнє шоу. Варто в оселі з’явитися зеленій красуні, як для вусатих дослідників відкривається цілий світ нових пригод: незнайомі предмети, мішура, що шелестить, мерехтливі гірлянди і блискучі іграшки миттєво пробуджують у них мисливський азарт. Перед такою спокусою коти просто не в змозі встояти.
Нерідко їх надмірна цікавість і пристрасть до досліджень закінчуються поваленими ялинками, розкиданими по підлозі прикрасами та розбитими кулями, а для господарів — додатковими клопотами та незапланованим прибиранням. Але навіть попри дрібні неприємності, спостерігати за пухнастими "диверсантами" — одне задоволення: їхні витівки незмінно викликають усмішку, сміх і підіймають настрій.
Щоб підняти настрій навіть найпохмурішій людині, "Телеграф" зібрав добірку кумедних фото та відео з котами, які оголосили війну новорічним зеленим красуням.
@pablinchi_villa #video #gatos #michi #fyp #arboldenavidad ♬ sonido original - ✨𝓟𝓪𝓫𝓵𝓲𝓷𝓬𝓱𝓲 ✨🫡 🇵🇪
@rusyaf #christmastree #cat #кіт #топ #реки #рекомендации #смішнийкіт #кітнадереві #ялинка #ялинка2024 #кітнаялинці ♬ оригінальний звук - Тедді ❤️🔥
@tanasiva_cats Ризикнули поставити ялинку😂 Як думаєте скільки вона простоїть? #елкаикот #коты#елка #кот #котиелка #смешныекоты #catburbon #kitten #kitty #kittensoftiktok #catsoftiktok #cats #вредныйкот #котик #fypシ #foryou #vir ♬ The Funny Bassoon - Eitan Epstein Music
@lyudmila_lebid #ялинканапідлозі #ялинка #приколи #киця #кіт ♬ оригінальний звук - Мамка і булка💕
@alya_.23._ 😺🌲 #кіт#прикол#смішнівідео#кітіялинка#ялинка#новийрік#рек#українськийтікток#рекрмендации#recommendations ♬ оригинальный звук - sun_shine
@lily_sun19 #ялинка2024 #трендялинка #котиіялинки #коти #cat #ойнебудупивопити #смішнівідео #смішнікоти ♬ оригінальний звук - Тячівський гудак 🌿💶
@nnapka Далі ялинку можна вже і не одягати #кіт #ялинка #новийрік #тренд #прикраса ♬ Sleigh Ride (Indian Christmas Remix) - Vindaloo Singh
@bublykcat Цілий рік чекав на це дерево 🌲😼 #car#кіт#кітіялинка#новийрік #newyear ♬ Sleigh Ride (Indian Christmas Remix) - Vindaloo Singh
@kittylapa Бам бам бам #бамбамбам #кітіялинка #bambambam #kittylapa #christmastrees #catandchristmastree @m1shamiller ♬ БАМ бам БАМ - Киця Лапа🐾
@mamansimbu #кітвідусіхбід🐈 ♬ Ця впорається - Mars_cat
@ukrainian_tv Їх улюблена іграшка кожної зими 😁 #cat #cats #котики #новийрік #гумор #ялинка #настрій #кот #кіт #коти ♬ оригинальный звук - Українське телебачення
Якби не було так смішно, але багато власників пухнастиків стикаються з цієї проблемою. Раніше ми писали, як відвадити кота стрибати на ялинку.