Київ у пітьмі: як виглядає Троєщина під час блекауту (фото, відео)

Попри темряву, столиці продовжує жити

У Києві після масштабної атаки Росії на енергетичну інфраструктуру запроваджені стабілізаційні відключення електроенергії. Споживачі залишаються без світла по кілька годин поспіль.

Багатоповерхівки Троєщини занурилися майже у повну темряву. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов поділився світлинами, як нині виглядає спальний район столиці.

Більшість вікон залишаються темними. Лише подекуди у квартирах горить світло від побутових генераторів, блимають вогники ліхтарів або навіть свічок.

Блекаут у Києві

Київ у пітьмі

Світла майже немає

Вогонь у поодиноких вікнах

Світло у вікні

На вулицях Троєщини

Темрява огорнула цілі квартали й вулиці наразі виглядають безлюдними, лише фари поодиноких авто розтинають ніч. Місто ніби завмерло у тиші.

Утім, попри темряву на вулицях, місто все одно продовжує жити.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що у неділю, 9 листопада, у більшості регіонів будуть застосовуватись обмеження енергопостачання з 00:00 до 23:59 — обсягом від 2 до 4 черг.