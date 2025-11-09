Київ у пітьмі: як виглядає Троєщина під час блекауту (фото, відео)
-
-
Попри темряву, столиці продовжує жити
У Києві після масштабної атаки Росії на енергетичну інфраструктуру запроваджені стабілізаційні відключення електроенергії. Споживачі залишаються без світла по кілька годин поспіль.
Багатоповерхівки Троєщини занурилися майже у повну темряву. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов поділився світлинами, як нині виглядає спальний район столиці.
Більшість вікон залишаються темними. Лише подекуди у квартирах горить світло від побутових генераторів, блимають вогники ліхтарів або навіть свічок.
Темрява огорнула цілі квартали й вулиці наразі виглядають безлюдними, лише фари поодиноких авто розтинають ніч. Місто ніби завмерло у тиші.
Утім, попри темряву на вулицях, місто все одно продовжує жити.
Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що у неділю, 9 листопада, у більшості регіонів будуть застосовуватись обмеження енергопостачання з 00:00 до 23:59 — обсягом від 2 до 4 черг.